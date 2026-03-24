Последен шанс за засаждане на тези овощни храсти

Плодовите храсти са прекрасно удоволствие през лятото, когато сладките, сочни плодове са готови за беритба. Но за да пожънете плодовете, малините и касисът трябва да бъдат засадени до ранна пролет, което прави това последния ви шанс да се включите в действието.

Идеалният период за засаждане на овощни храсти с голи корени е от края на зимата до началото на пролетта, тъй като това позволява на корените да се установят, докато все още са в латентно състояние.

Най-добрите сортове, подходящи за начинаещи

„ Малините са много подходящи за начинаещи, когато се засаждат като пръчки сега, особено ако има място за обикновен ред с жици за опора“, казва Патрик. „Основната цел е първо да се вземат плодовете, които са подходящи за мястото, след което грижите се свеждат предимно до поливане, мулчиране и лека резитба.“

Отглеждането на тези меки пурпурни плодове не е единственият лесен вариант. „Сред най-лесните за засаждане овощни храсти в началото на пролетта са къпини, цариградско грозде и касис “, разкриват съоснователите на онлайн търговеца на градински продукти One Click Plants , Клоуи и Дилън.

„Това са по-издръжливи, лесни за поддръжка храсти, подходящи за повечето градини по това време на годината. Малините и къпините растат енергично и могат да дадат големи реколти с минимални усилия.“

Най-подходящ за малки градини или балкони

Нямате достатъчно място, за да отглеждате голям храст? „ Касисът е много по-компактен и е идеален за тези с по-малки пространства“, казва Клоуи.

Друг чудесен сорт, който можете да опитате в компактни пространства, са боровинките . „За вътрешни дворове, балкони и навсякъде с алкална почва, те често са най-подходящи в саксии, отколкото в земята, защото се нуждаят от киселинни условия, за да виреят“, споделя Патрик.

Най-добрият начин за засаждане на овощни храсти

В границите

Когато засаждате директно в земята, уверете се, че почвата е добре дренирана. Изкопайте дупка, която е по-широка, отколкото по-дълбока, за да могат корените да се разпространяват удобно. Подредете растенията на добро разстояние, за да увеличите въздушния поток и да намалите риска от плесен и други болести.

„Засадете повечето храсти на същото ниво на почвата, на което са отглеждани, но касисът е полезно изключение, защото засаждането малко по-дълбоко насърчава нови издънки отдолу, което помага за изграждането на продуктивна рамка“, съветва Патрик.

„Касисът и цариградското грозде обикновено се отглеждат най-добре на разстояние от около 1,2 до 1,5 м едно от друго, докато малините се развиват добре на разстояние от около 40 до 50 см едно от друго в редове, с място за ходене и бране.“