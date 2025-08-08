Правилна грижа за лозята през август

Гроздето е лозарска култура, която обича топлината и топлината. То може да се отглежда на открито в по-топъл климат, докато увивните лози също често се отглеждат в оранжерии от градинари в по-хладни райони.

Изисква се знание и търпение, за да имате успех в отглеждането на грозде, но може да бъде много удовлетворяващо да берете големи, сочни гроздове от домашните си лози. Растенията могат да бъдат закупени обикновено в градински центрове или отгледани у дома от резници. Гроздето може да се отглежда и от семена, но това не е традиционен начин за размножаването му.

Ако искате да добавите грозде към идеите си за градината , има няколко ключови аспекта, които трябва да направите правилно.

Гроздето е топлолюбиво растение, което се нуждае от много топлина и слънце, за да даде добра реколта. В по-топъл климат лозите могат да се засаждат навън, за да се възползват от слънцето и топлите температури, въпреки че в по-хладен климат те са едни от най-добрите храни за отглеждане в оранжерия . Отглеждането на грозде като част от вашите идеи за оранжерия им позволява да се възползват от допълнителната топлина, осигурена в такива защитени пространства за отглеждане.

Засадете лозята в почва, която е богата и добре дренирана. Добавянето на малко органична материя, като компост или добре угнил оборски тор, ще подобри задържането на влага в почвата и ще повиши нивата на хранителни вещества. Това ще помогне за здравословно развитие на корените и силен растеж.

Бързорастящите цъфтящи лози винаги се нуждаят от нещо, по което да се катерят. Те често се приучават да растат по жици, прикрепени към стени или огради, или по арки и перголи . Препоръчително е да се уверите, че всяка рамка, по която ще растат, е на мястото си, преди да засадите лозата в градината. Първите няколко години от отглеждането ще бъдат фокусирани върху това да се уверите, че растенията пускат добри корени и да установят формата си чрез приспособяване на лозата към опората.

Гроздето се нуждае от редовно поливане, когато е младо. То е нежно растение и въпреки че става доста устойчиво на суша, след като се установи, дори по-възрастните лози ще се възползват от поливане по време на сухи условия. Лозите, растящи в оранжерии или в контейнери, ще се нуждаят от допълнително поливане, отколкото лозите, растящи на открито. Винаги поливайте основата на лозите, а не листата, тъй като това може да причини гъбични проблеми, включително брашнеста мана .

През първите няколко години просто нанасяйте органичен мулч , като компост или добре угнил оборски тор, около лозите, за да ги подхранвате. След като се установят, от третата си година нататък, лозите се нуждаят от подхранване в началото на пролетта.

„Балансираното торене, особено по време на вегетационния период, подпомага здравословното развитие на лозата“, казва Алекс Тестел от Frugal Frontier. „Прилагайте минимално количество тор, само когато е необходимо, и в началото на пролетта, за да избегнете прехранване.“ Добър тор, който можете да използвате, е универсален тор с бавно освобождаване и високо ниво на калий.

През първите няколко години след засаждането е добре да премахнете всички цветове, които се образуват. Оставянето на плодовете да се развиват ще изтощи енергийните резерви на лозата, които тя ще използва, за да не се развива силна коренова система. Фокусът през тези години на формиране е върху развитието на формата на основните стъбла и утвърждаването на лозата. През третата година оставете да се развият само няколко грозда, след като формата е затвърдена.

Що се отнася до това как да се подрязват установените лози , около 80 процента от растежа се премахва от лозата по време на резитбата - тъй като гроздето дава плодове на нови издънки. При зряла лоза всички издънки от основните стволове се отрязват до две или три пъпки всяка зима или пролет. Новоразвитите издънки, носещи годишните плодове, след това се прищипват всяко лято. Това е, за да се съсредоточи енергията върху развитието на няколко големи грозда на стъбло, а не на много по-малки.

Гроздето ще узрее през края на лятото и края на есента, в зависимост от сорта. Алекс Тестел съветва да се „наблюдава промяната в цвета и натрупването на захар в зърната“, за да се разпознае кога е подходящият момент за бране на гроздето . Гроздето е узряло, когато всички придобият характерния си цвят, независимо дали е червен, лилав или зелен. Друг чудесен начин да проверите е да опитате гроздето. Внимателно отстранете чепките цели от лозата с остри ножици и боравете с тях внимателно.