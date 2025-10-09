Пресаждане на цветя: Вместо камъни, сложете това на дъното на саксията

Защо ви е необходим филтър за кафе при засаждане на цветя в нова саксия?

Съществува общоприето схващане, че трябва да се сложи слой чакъл на дъното на саксията за цветя при тяхното засаждане, защото се предполага, че този трик ще помогне за предпазване на почвата в саксията от преовлажняване. Но чакълът на дъното на саксията позволява на влагата да се събира по стените на контейнера, вместо да се оттича през дренажния отвор. Без дренаж корените на растението ще стоят във вода и ще гният.

Ако саксията има дренажен отвор, излишната влага ще се оттече, отнасяйки със себе си част от субстрата. С течение на времето нивото на почвата ще се изчерпи. Без достатъчно количество от нея, за да задържа влага и хранителни вещества, здравето на растението може да пострада.

Опитните цветари знаят, че има по-добър вариант при пресаждане на цветя от камъчетата, поставени на дъното на саксията.

Можете да запазите влажността и хранителните стойности на почвата в саксията, като използвате филтър за кафе в дренажните зони на контейнера. Използването на филтър в саксията предотвратява излужването, задържа почвата вътре и е естествен метод за компостиране.

Ако не използвате филтър за кафе, има много други неща, които можете да използвате, за да забавите просмукването на вода в саксията си. Порести предмети като плат, вестник, компостиран опаковъчен материал, шишарки, дървени стърготини, торфен мъх или дори хартиени кърпи ще задържат почвата вътре в съда, като същевременно ще позволят на излишната вода да се отцеди. Тези видове свободно оттичащи се материали позволяват на водата да отмие натрупаните соли и утайки, поддържайки почвата и растенията ви здрави. Така че, ако не пиете кафе и идеята за филтър не ви харесва, опитайте някои от тези предмети.

Какво да не слагаме на дъното на саксията?

Когато поставите неорганични, непорести предмети като камъни, на дъното има по-малко почва, за да се осъществи това движение и да растат корените на растението. По-малко почва всъщност означава, че водата ще остане на дъното на саксията.

Това прави основата на саксията подгизнала, където всички корени ще са постоянно изложени на твърде много влага. Това води до тяхното гниене. Камъните и чакълът са забранени. На пръв поглед слой перлит или вермикулит може да изглеждат като добра идея. Те често се добавят към почвата и помагат за дренажа, но също така задържат влагата. Така че, ако има слой от тези материали на дъното на саксията, те ще задържат влагата, което може да повлияе негативно на здравето на корените.

