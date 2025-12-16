През декември трябва да направите нещо важно с хортензиите - ще цъфтят двойно по-големи

Имате ли хортензии в градината си? Ако е така, струва си да ги разгледате по-отблизо през декември. Една проста стъпка може да ги накара да цъфтят много по-едро от обикновено през пролетта. Много хора вече са правили това, но е добра идея да не бързате – дори да изчакате до първата, по-силна слана.

Какво да правим с хортензиите през декември?

Вашите градински хортензии вероятно вече са преживели първата си слана. Листата им най-вероятно са почернели и са опадали. Температурите не са били твърде ниски, така че издънките вероятно са невредими. Някои сортове сега може да изглеждат сякаш са били измръзнали – особено ако върховете на издънките са потъмнели.

Ако зимата е мека и почвата е благоприятна, растението понякога изкарва нови издънки. Какво тогава? Най-добре е да не правите нищо. Ако премахнете недървесните пъпки, бихте могли да попречите на хортензията да цъфти през следващия сезон. Тези храсти не трябва да се покриват с агротекстил все още.

Защо? Ако покриете растението, то ще се затопли прекомерно, което би могло да го насърчи да продължи да расте, вместо да влезе в състояние на покой. След няколко седмици може да дойде силна слана, която да повреди все още зелените филизи и да попречи на хортензията да цъфти. Затова наблюдавайте храстите и преценете готовността им за зимата. Ако видите, че всички филизи са вдървенени, тогава можете да покриете храста с агротекстил.

Някои хортензии са все още почти напълно зелени. Струва си да изчакате и малко по-силна слана, която обикновено се случва през декември. Друга студена вълна би трябвало да ги принуди да преминат в състояние на покой. Младите храсти в саксии, от друга страна, могат да бъдат заровени, а когато стане по-студено, да ги покриете със сух материал.

Резитба на хортензии през зимата – кога и какво прави това?

Градинските хортензии не трябва да се подрязват през зимата. Това ще премахне издънките, върху които растението би произвело пъпки и цветове през следващия сезон.

От друга страна, букетните хортензии могат безопасно да се подрязват през декември, януари или дори февруари. Това е така, защото те цъфтят върху едногодишни издънки, които ще се развият едва през новия сезон. Освен това, те са почти напълно устойчиви на замръзване.

През зимата си струва да се подрязват храсти с дълги издънки – често със съцветие, което е все още сухо. Такива клони могат лесно да се счупят под въздействието на вятъра или тежестта на снега. В такива случаи тънките, деликатни издънки се премахват – а някои храсти се скъсяват до височина от няколко сантиметра над земята.

Премахването на стари или повредени клони през зимата намалява риска от болести през следващия сезон и подобрява циркулацията на въздуха в храста. Подрязването на хортензиите (дори през зимата) може да увеличи вегетативната им маса и да ги накара да произведат повече нови издънки – което означава повече място за нови цветове.

Най-доброто време за подрязване на хортензиите за перфектен пролетен цъфтеж