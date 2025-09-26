Прибиране на реколтата на лука: Грешката, заради която главите гният при съхранение

Много градинари всяка година изхвърлят част от реколтата си от лук не заради неправилна подготовка на главите за съхранение, а заради една проста грешка при прибиране на реколтата. Тя се допуска още в градината, в момента, когато реколтата тепърва се подготвя за съхранение.

Грешката при прибирането на реколтата, заради която главите лук гният през зимата

Основният враг на срока на годност на лука е бързането при прибирането на реколтата. Много хора изкопават лука, преди връхчетата да са се разпаднали напълно и да са пожълтели. Неузрелите луковици имат дебела, сочна шийка и нямат време да образуват плътни, сухи люспи. През тази шийка лесно проникват патогени и това води до гниене на главата. Ако реколтата се събере твърде рано, гниенето може да започне в рамките на няколко седмици. Дори привидно здравите екземпляри бързо се развалят отвътре.

Лук или моркови: Кое трябва да запържите първо?

Късното прибиране на реколтата също е опасно, особено при дъждовно време. Лукът, който е престоял твърде дълго във влажна почва, често започва да се разваля още преди да стигне до мястото, предназначено за дългосрочно съхранение. Опитните градинари спират поливането две седмици преди прибиране на реколтата. Това помага за намаляване на влагата в луковиците и подобряване на устойчивостта им на болести.

След изкопаване, правилното сушене е от съществено значение. Лукът се суши, заедно с върховете и корените, на въздух под навес или в добре проветриво помещение.

Недостатъчно изсушените луковици бързо гният, дори при идеални условия на съхранение. Сушещият слой трябва да е тънък, за да може въздухът да циркулира свободно между луковиците.

Подрязвайте върховете само след като изсъхнат напълно, оставяйки шийка с дължина 3–5 см. Мократа резитба отваря пътя за инфекции.

Дори и с перфектна подготовка, е важно редовно да проверявате съхраняваните глави. Една развалена глава може да развали цяла партида и да я направи негодна за консумация.

Какво да засадите до лука, за да го предпазите от вредители?

Още за съхранението на лука

Съхранявайте лука в торбички от естествен плат, а не в кутии. Торбичките позволяват по-добра циркулация на въздуха. Окачете го на хладно и тъмно място на 1,5-2 метра над пода – там температурата е най-стабилна. Ако това не е възможно, покрийте го с тензух или дебел плат, който позволява циркулация на въздуха.

Оптималната температура за съхранение е от +2 до +5 градуса по Целзий, като е разрешено краткосрочно повишаване до +10 градуса по Целзий. Проверявайте запасите си веднъж седмично и отстранявайте всички развалени глави. В един контейнер не трябва да се съхраняват повече от 15 кг лук.

В хладилника или извън него - къде е правилно да съхранявате лука