Причини листата на вашия потос да почерняват

Може да е трудно да се разчетат признаците, че едно растение се бори. Лесно е да пропуснете леко увяхване на листата или дори забавяне на растежа. Но когато видите, че листата на потоса ви почерняват, не бива да имате съмнение! Нещо не е наред с растението.

Всеки, който отглежда потос ( Epipremnum aureum ), е запознат с веселия зелен цвят на бирена бутилка на здравите листа на потоса. Листата могат да бъдат изпъстрени с по-бледозелени или жълти нюанси и все още да изглеждат в разцвета си. Но черните листа на потоса са тревожен сигнал във всяко домакинство.

Тук сме, за да обясним проблема и лесните стъпки, които можете да предприемете, за да го отстраните.

Причина, поради която листата на Потос стават черни

Смятаме потосите си за растения „най-добър приятел“. Като най-добър приятел, потосите са весели, непринудени, всъщност най- лесните за отглеждане стайни растения у дома. Те са безкрайно толерантни, виреят на частично слънце и дори на сянка и не се колебаят да се наложи да полеят онези моменти, в които просто забравите да полеете. Никога не торя потосите си, дори тези, които се спускат на метър от висяща кошница.

Това означава, че когато един потос е болен, това е голям проблем. Да, може да има един или два пожълтели листа от потос, без това да е сигнал за тревога. Но когато веселите зелени листа започнат да почерняват, това е растение в беда.

Има много възможни виновници, когато става въпрос за черни петна по листата на потос, но - както е в повечето криминални предавания - има един основен заподозрян. Ако някога ви помолят да се обзаложите защо растението потос почернява, заложете на кореново гниене.

Кореновото гниене при растенията винаги звучи сериозно, като черната чума при хората. Но причината е много често срещаната и банална практика на прекомерно поливане. Потосът, както всички стайни растения, обича от време на време да пие вода и се нуждае от нея, за да оцелее, но не понася влажна почва.

Нещо в човешката природа ни кара да искаме да осигуряваме прекалено много за нашите растения и домашни любимци, но това не е здравословно за тях. Ако обсесивно поливате саксиите си всеки ден или през ден, просто спрете. Поливайте само когато горните пет сантиметра почва са сухи.

Понякога кореновото гниене не е непременно индикация, че в саксията се влива твърде много вода, а че от нея оттича твърде малко. Потосите се нуждаят от вода, но също така се нуждаят от добре дренирана почва , която позволява на излишната вода да се оттича бързо. Когато почвата е тежка или саксията има твърде малко дренажни отвори, корените на потоса гният и листата почерняват.

Ако листата на потоса ви образуват черни петна, но не поливате толкова често, проверете дренажа. Смяната на почвата и осигуряването на големи отвори за дренаж са стъпки едно и две.

Ако ситуацията продължава от известно време, щетите може да са по-сериозни. В този случай може да се наложи да извадите кореновата бала от контейнера и да проверите корените. Можете лесно да разпознаете гниещите корени, защото те са тъмни и меки, а не бели и хрупкави. Отрежете гниещите корени и засадете кореновата бала отново в прясна почва, като я обогатите с перлит.