Прост метод за размножаване на божури

Цъфтежът на божурите е един от най-очакваните периоди от градинарската година. Въпреки че цветовете са краткотрайни, самите растения живеят десетилетия, произвеждайки своите масивни и привличащи вниманието цветове година след година.

Най-лесният начин за домашните градинари да размножават своите божури и да разширяват колекциите си е чрез разделяне. Въпреки че е възможно размножаването от семена, божурите не дават истински плодове от семена, което означава, че полученото растение няма да бъде точно същото като родителското. Отглеждането от семена е и много по-бавен процес от разделянето, което дава цъфтящи божури за една или две години.

Делението е полезно не само за размножаване. Делението след няколко години растеж може да ви помогне да коригирате позицията на вашия божур или да преместите същия вид в друга част на градината си. То е чудесно и за размножаване на сортове, които са скъпи или трудни за намиране. Най-добре е да се прави през есента след резитба на божурите или в края на лятото след цъфтежа, независимо от вида на вашия божур.

Ръководство стъпка по стъпка за размножаване на божури

Разделянето на божур не е толкова просто, колкото издърпването на меките корени и пресаждането на частите. Корените на божурите са изключително жилави и трябва да се режат с остри инструменти, за да се разделят.

Преди да започнете, вземете ножици за градинарство или голям нож, за да отрежете здравата корона. Когато божурите са особено големи, обичам да имам гумен чук под ръка, за да мога да помогна, когато корените са твърде дебели, за да ги отрежа сам. Като алтернатива можете да използвате специализиран трион за градинарство. Вземете и лопата, за да извадите растението от земята.

Почистете и наострете ножиците си за подрязване и дезинфекцирайте всички други инструменти, които планирате да използвате, преди да отрежете корените. Въпреки че почистването е допълнителна работа, тази стъпка е жизненоважна при разделянето на растенията , за да се избегне разпространението на вредни бактерии или гъбички към отворените и уязвими корени.

1. Повдигнете растението

Разделянето на корените на божурите започва с отрязване на всички стъбла до земята. Зелените издънки ще трябва да се отрежат така или иначе, а по-ранното отрязване улеснява изваждането на корените от почвата.. Но веднага щом извадите корените напълно, можете да ги подрежете и до около 2,5 сантиметра височина.

С помощта на лопатата си, разкопайте почвата около външната страна на кореновата система и я повдигнете отдолу. Не се притеснявайте, ако хванете няколко разпръснати корена – стига по-голямата част от корените да са непокътнати, не би трябвало да имате проблеми. След като почвата е рохкава, просто издърпайте отдолу, за да извадите цялото растение.

2. Направете корените видими

Преди да можете да идентифицирате очите и да разберете къде да направите разрезите, корените трябва да са напълно видими.

Може да успеете да премахнете почвата около корените на ръка или като ги почистите с четка. Най-лесният начин да почистите корените напълно обаче е да ги измиете под течаща вода. Това ще помогне за премахването на упоритите замърсявания, заседнали между гъстите корени, осигурявайки чиста повърхност за рязане.

3. Идентифицирайте очите

Нови стъбла на божури поникват от очите – малките розови израстъци около короната. Всяка част, която отстранявате, трябва да има минимум три здрави очи, за да расте успешно. За да съм сигурен, предпочитам да включа шест до седем силни растения, които имат по-голям шанс да цъфтят по-рано.

Можете да разделите божура си на две части с по няколко очи от всяка страна. Но ако растението има няколко здрави очи, отстранете няколко части наведнъж. Стига всяка част да има достатъчно корени, за да развие свои собствени, и достатъчно очи, за да поникне, то би трябвало да расте добре.

4. Нарежете на секции

Следващата стъпка е най-стресираща (особено ако никога преди не сте делили божури), но и най-вълнуваща: вземете острия си нож и разрежете корените на секциите, които сте идентифицирали. Направете възможно най-чист разрез – с други думи, избягвайте всякакво нарязване – за да помогнете на корените да заздравеят по-бързо и да предотвратите трайни увреждания.

Разрязването на две изисква сериозна сила, но по-малките разрези по външните ръбове са малко по-лесни за премахване. Можете да отрежете корените, ако пречат, като по този начин запазите по-голямата част от здравите корени непокътнати.

Пресадете секциите

Пресадете всяка от секциите си на слънчево място, като ги раздалечите на около метър една от друга (в зависимост от конкретния ви сорт).

Когато засаждате божури , не заравяйте корените твърде дълбоко, тъй като ще срещнете проблеми с цъфтежа на божура . Препоръчително е да засадите около пет сантиметра под повърхността на почвата. Поливайте растенията обилно и поддържайте почвата леко влажна, за да се установят корените на новите им места.

Препоръчва се също така торене на божурите през пролетта и есента през първите няколко години, за да се насърчи по-силен растеж.

Най-добре е да разделяте божурите си на всеки няколко години, за да произвеждате все повече и повече растения, на които да се радвате. Като едни от най-добрите градински цветя за рязане , отглеждането на много божури е чудесен начин да напълните дома си със свежи цветове. Ако ви е свършило мястото в цветните лехи за допълнителни растения, винаги можете да ги споделите с приятели и съседи.