Прозорецът за резитба на тези 3 храста и многогодишни растения е точно сега

Октомври е вълшебно време от годината в градината, когато цветовете се променят и температурите падат. Първите слани за годината удрят, листата падат от дърветата и бордюрите започват да падат от летните си висоти.

Засаждане на лалета и нарциси през октомври: Ето 3 грешки, които всеки друг градинар прави

Все още има есенноцъфтящи, издръжливи многогодишни растения, които могат да цъфтят в пълен цвят през есента, докато много храсти предлагат зрелищни гледки, на които да се насладите. Не стойте просто така и не се възхищавайте на тази сезонна красота, тъй като октомври е идеалното време за подрязване на определени живи плетове, храсти и многогодишни растения.

Растения за подрязване през октомври

Не всички храсти и многогодишни растения трябва да се подрязват този месец. Много от тях могат да предложат атрактивни семенни главички през зимата, които ще осигурят храна и подслон в градината за диви животни и е добре да се оставят до пролетта.

Освен това, някои растения никога не трябва да се подрязват през октомври . Като рододендрони, люляци, овощни дървета и японски кленове не трябва да се пипат; би било грешка при подрязването им този месец.

Следните седем растения обаче определено са за подрязване през октомври и ще се възползват активно от малко грижи този месец:

Широколистни живи плетове

Много широколистни живи плетове изискват подрязване два пъти годишно, особено ако искате да ги поддържате спретнати и равномерни. Живи плетове като бук, габър и глог са бързорастящи , които се нуждаят от подрязване както през пролетта, така и през есента.

Есента може да е подходящо време за подрязване на жив плет, направен от широколистни растения , когато живеете в по-хладен климат, където растенията могат да се възстановят поне четири седмици, преди да ударят първите зимни слани. Подрязаният жив плет ще изглежда спретнат и ще придаде здрава структура на градината през зимата.

Ранноцъфтящи кукуряци

Подрязването е ключова задача за поддръжка, когато отглеждате кукуряк , и е жизненоважно както да поддържате растенията спретнати, така и да предотвратите разпространението на листните петна по кукуряка.

Листните петна по кукуряка са гъбичен проблем, който засяга листата, стъблата и цветовете на повечето видове кукуряк. Подрязването на кукуряците и премахването на по-старите стъбла през есента е препоръчителен начин за намаляване на шансовете болестта да се разпространи към нови издънки.

Ранноцъфтящите кукуряци могат да цъфтят още през декември, като например популярните Helleborus niger или Helleborus orientalis . Практично е да ги подрязвате през октомври или ноември, за да премахнете стария кафяв растителен материал, преди да се появят нови издънки.

Лаватера

Лаватера, или дървесен слез, е класическо английско градинско растение, а цъфтящият храст е покрит с бели или розови цветове от началото на лятото до есента. Има и по-малки видове; сортовете, които трябва да се подрязват през октомври, са големите, храстовидни, които могат да достигнат над шест фута височина, и това е, за да бъдат защитени и здрави.

Правилното подрязване и оформяне на Лаватера винаги трябва да се извършва през пролетта. Въпреки това е полезно да се подрежат по-високите сортове този месец, за да се предотврати падането им от вятъра.

Силните ветрове могат да доведат до разместване на храста в почвата и корените му са податливи на повреди. Високите храсти могат да се люлеят напред-назад или, в най-лошия случай, цялото растение може да се преобърне при екстремни метеорологични условия.

За да предотвратите проблеми, причинени от вятърни камъни, отрежете високите стъбла с до 50% през есента. Освен лаватера, трябва да отрежете будлея , дрян или абутилон, за да ги предпазите от силни ветрове.