Растения, които може да отглеждате само на закрито

Ако се възхищавате на снимки в Instagram на стаи, пълни със стайни растения, но се мъчите да запазите дори едно разхвърляно алое вера живо, все още има надежда да сбъднете мечтите си за вътрешна джунгла. За съжаление, когато пазаруват стайни растения, повечето хора са склонни да купуват това, което им харесва, без да вземат предвид средата, в която отглеждат у дома. След няколко мъртви и понякога скъпи растения е лесно да повярвате, че имате син палец, но не е така - просто трябва да купите правилните сортове. Докато някои растения изискват ярка светлина, много виреят в условия на слаба светлина, а някои дори растат в среда с изкуствена светлина.

Разбира се, стайните растения са красиви, но имат и ползи за здравето. Според експертите, те премахват въглеродния диоксид и вредните химикали от въздуха, замествайки ги с чист кислород, и самото им присъствие в дома може да подобри цялостното ви усещане за благополучие. Освен това, макар че е известно, че стайните растения намаляват стреса, те ще имат обратен ефект, ако се борите да ги поддържате живи в условия на слаба светлина. Като изберете правилния вид за вашето пространство, вие получавате всички предимства на красивите стайни растения, без да се налага да се борите да ги поддържате живи. Ето пет сорта, които виреят в условия на слаба светлина.

1. Сансевиерия

Сансевиериите (Dracaena trifasciata), известни още като змийското растение, понасят почти всякакви условия на осветление, което ги прави идеални за всяка стая в къщата. Често ли забравяте да поливате зелените си растения? Ако е така, това е чудесен вариант за вас, защото тези растения не обичат мокрите крака - известни още като влажни почвени условия. Ако им давате да пият твърде често, корените ще изгният, така че най-добрата стратегия за грижа за змийско растение е да поливате, когато почвата е суха на няколко сантиметра под повърхността, се посочва в Joy Us Garden . Сансевиериите понасят и ниска влажност.

Едно от най-хубавите неща при змийските растения е необичайният им начин на растеж. Тази зеленина ще добави визуален интерес и текстура към вашия декор с изправени, пъстри, подобни на сукуленти листа. Те също така предлагат уникална полза за здравето. Healthline заявява, че за разлика от повечето растения, те продължават да превръщат въглеродния диоксид в кислород през нощта, което ги прави идеални за спалнята. Помислете за този популярен и издръжлив сорт, ако имате пространство със слаба или много светлина. Вероятно е най-добре просто да си вземете по един за всяка стая.

2. Потос

Независимо дали тепърва започвате да градите вътрешната си градина или имате нужда от нещо, което да ви помогне да възстановите самочувствието си в отглеждането на растения, закупуването на потос (Epipremnum aureum) е идеалното място да започнете. Потосът е известен още като дяволски бръшлян, но не позволявайте това да ви обезкуражи, защото тази флора е светец, когато става въпрос за премахване на замърсители в помещенията като формалдехид и бензен, като същевременно остава лесна за поддръжка, според Университета на Уисконсин-Мадисън .

Потосът е почвопокривно растение в родните си тропически райони, което означава, че е подлесен вид, свикнал с сенчести условия. Въпреки че не понася пълно слънце, потосът може да расте при условия на средна до слаба светлина. Това растение може да вирее дори в пространства като офиси, където има само изкуствена светлина. Това стайно растение може да се подрязва, за да се запази храстовиден вид, или дългите му лози могат да се оформят на малка пергола. За да поддържате потоса си здрав, поливайте го, когато почвата е суха и не преполивайте.

3. Царевично растение

Ако искате да добавите височина и интерес към домашния си декор, царевичното растение (Dracaena fragrans) е чудесен вариант. Въпреки че се предлагат в различни размери, те могат да растат до 1,8 метра височина на закрито, което ги прави идеални за озаряване на скучен ъгъл на стаята ви. Царевичните растения са също така изключителни за пречистване на въздуха. Всъщност, те са били включени в проучване на НАСА, което е идентифицирало 18 стайни растения, които ефективно премахват замърсителите в помещенията, вариращи от цигарен дим до радон, според NASA STI Repository .

Не се заблуждавайте от размера им; царевичните растения са особено лесни за поддръжка. Експертите по стайни растения твърдят, че те обичат влажна, добре дренирана почва и нямат специфични изисквания за влажност. Те растат сравнително бавно, така че резитбата им е минимална. Тъй като са тропически растения, най-добре е да ги държите далеч от студени течения, но иначе тези растения просто обичат да бъдат оставени на мира. Затова им дайте уютен кът, малко вода и тор и се насладете на красотата им.

4. Паяково растение

Паякообразните растения (Chlorophytum comosum) често се срещат в офиси и търговски сгради, но има причина да са толкова широко използвани - те са лесни за отглеждане! Паякообразните растения са известни още като самолетни растения и често се отглеждат във висящи саксии, но също така са хубава зеленина за маса, според Costa Farms . Ползата от отглеждането им във висящи кошници е интересната текстура, която се добавя, когато произвеждат стъбла с растения, които могат да бъдат оставени или отрязани и размножени, за да се получи ново растение.

Паякообразните растения растат при слаба до ярка светлина и са нетоксични за хората и домашните любимци, което ги прави безопасно допълнение към дома, подходящ за домашни любимци. Те изискват минимална поддръжка и понасят суха почва, ако забравите да ги поливате от време на време. Тъй като са толкова лесни за отглеждане, паякообразните растения могат да се култивират почти навсякъде в дома ви или дори в офис с изкуствена светлина.

5. Бегония Рекс

Известни с цветната си зеленина, бегониите рекс (Begonia rex-cultorum) са зашеметяващи растения, които ще озарят всяка част от дома ви със слабо или изкуствено осветление, се посочва в Smart Garden Guide . Семейството бегонии рекс е огромно и включва много цветове, форми и размери на листата, така че можете да намерите нещо, което да се впише в домашния декор. Предлагат се сортове в нюанси на лилаво, жълто, сребристо, бяло и дори оранжево. Някои бегонии рекс достигат до 60 см височина, докато други са по-компактни. Листата на някои членове на това семейство стайни растения са плоски, докато други са с красива накъдрена форма. Когато пазарувате тези красавици, е важно да прочетете етикета, за да сте сигурни, че знаете какъв размер, цвят и изисквания за отглеждане получавате.

Желателните условия за отглеждане на тези красиви растения са доста прости. Те виреят при типични вътрешни температури между 15 и 29 градуса по Целзий и просто трябва да се поливат, когато почвата е суха, вероятно около веднъж седмично. Тъй като са тропически растения, бегониите rex обичат по-висока от нормалната влажност, така че ако домът ви пресъхне през зимата, овлажнител или пръскане с пулверизатор няколко пъти седмично би трябвало да помогнат на растенията ви да се чувстват добре.