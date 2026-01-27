Отглеждането на растения от резници е лесен и рентабилен начин да разширите градината си. Януари, въпреки че е хладен и мразовит в някои региони, е отлично време за размножаване на някои студоустойчиви растения!

Стайни растения, които можете да отглеждате от резници през януари

През януари няколко растения преминават в латентно състояние или забавят растежа си. В тази фаза на покой те са по-малко стресирани, когато вземате резници, и имат достатъчно време да се вкоренят, преди да започне активният вегетационен период през пролетта.

1. Паякообразни растения

Паякообразните растения произвеждат бейби издънки или „ паяжичета “, които са идеални за размножаване . Отрежете бебо растение от майката и го поставете във вода или директно в почвата. Тези растения виреят в топла вътрешна среда, дори в хладното и меко зимно слънце навън.

2. Потос

Потосът е едно от най-лесните стайни растения за размножаване през януари. Просто отрежете лоза под възел (малката подутина, където растат листата) и я поставете във вода.

В рамките на няколко седмици ще се появят корени и можете да ги оставите да растат във вода завинаги или да прехвърлите резника в почвата.

3. Змийско растение

За да размножите змийско растение, или отстранете малките, или разрежете здрав лист на няколко части (5-10 см всяка) и поставете отрязаните краища в почвата. Това е бавен процес, но е възнаграждаващ. Дръжте саксията на топло и светло място с непряка слънчева светлина.

Змийските растения също са невероятно прощаващи, което ги прави идеални за начинаещи, които искат да отглеждат растения от резници през януари.

4. Филодендрон

Филодендроните са красиви тропически растения със сърцевидни листа, които лесно се вкореняват от стъблени резници. Поставете резник с поне 2-3 възела в почвата или водата. Корените би трябвало да се развият след няколко седмици. Вижте още стайни растения, които можете да отглеждате от резници тук .

5. Традесканции

Независимо дали става въпрос за „Пурпурно сърце“ или „Скитащ пич“, всички растения от този род са най-лесни за размножаване, независимо дали на закрито или на открито. За да отгледате ново растение, просто отрежете здраво стъбло и го поставете в любимата си среда за отглеждане през януари. След няколко седмици ще започнат да се появяват корени. Вижте нашия списък с лилави стайни растения , които растат от резници!

6. Коледен кактус

Ако вашият коледен кактус е спрял да цъфти през януари, следващите няколко месеца са идеални за създаване на негово копие. Подрязвайте издънените части, за да насърчите здравословния растеж и да оформите растението, и използвайте тези части, за да отгледате отново много копия.

Когато отглеждате растения на открито от резници през зимата в студени райони, вземете резници от твърда дървесина от широколистни растения от растежа през предишния сезон.

7. Форзиция

Това листопадно цвете от семейство маслинови е чудесно растение за отглеждане на открито от резници през студените зими! Напълнете саксията с перлит или пясък, навлажнете я и я оставете да се отцеди. Вземете резници с дължина 10-15 см от върховете на новите издънки.

Отстранете листата от долната половина на резника и потопете отрязания край в хормона за вкореняване. Уверете се, че никакви листа не докосват растежната среда. Притиснете леко средата около основата, поставете саксията в найлонов плик и я покрийте, докато видите нов растеж!