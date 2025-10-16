Растения, които НЕ трябва да отглеждате до къщата си

На пръв поглед никога не бихте повярвали, че сладкото малко разсадче, което сте донесли у дома, може да порасне толкова силно, че да причини щети, особено не на толкова солидна структура като къща. Вместо да обмисляте най-лошите сценарии, вероятно се фокусирате върху подобряването на двора си и подобряването на привлекателността му . Но често сме толкова обсебени от очакването за красиви цветя или сянка в горещ слънчев ден, че забравяме да помислим за неочакваните щети, които може да ни нанесе най-скъпата ни майка-природа.

Някои храсти ще растат достатъчно високи, за да пречат на климатиците на прозорците, улуците и дори електропроводите. Някои дървета имат коренови системи, които се разрастват толкова широко, че изострят пукнатините в основите и канализационните тръби. Някои растения просто се разпространяват толкова бързо, че ще ви е трудно да следите резитбата им, преди да покрият половината от къщата ви и да създадат благоприятна среда за развитие на мухъл и плесен.

С красота и знаци на долар в очите ни е твърде лесно да пренебрегнем факта, че природата обикновено печели. Ако искаме да избегнем бъркотията и разходите от структурни и други видове повреди, трябва да бъдем конкретни относно това, което отглеждаме до домовете си. Ето какво трябва да избягваме.

Туята може да причини щети на покривите и стените

Американската туя (Thuja occidentalis) и нейният близък братовчед, Зеленият гигант (Thuja standishii x plicata 'Green Giant'), са здрави вечнозелени растения, които често се използват за създаване на уединение и ветрозащитни зони. Някои растат с 90 см годишно, докато достигнат максимална височина от 12 до 18 метра. Тясната им колоновидна форма може да бъде подвеждаща; освен ако не се подрязват редовно, тези вечнозелени растения могат да се разпространят много по-широко от очакваното. При това твърдите им клони и иглички надраскват и увреждат облицовката на къщата ви, като същевременно създават среда за растеж и разпространение на гъбички. Туите и подобните им също са склонни да растат директно нагоре в стрехите и улуците.

Няма как да се отрече, че туите ще направят впечатляващо впечатление на входа на дома ви. За да постигнете този вид, като същевременно избегнете евентуално увреждане на сайдинга си, имате поне две възможности. Първо, засадете дървета на 3 до 4,5 метра от основите и далеч от надвиснали електропроводи. Второ, дръжте дърветата в саксии, което може да им помогне да останат по-малки като цяло, и ги подрязвайте редовно до управляема височина.

Бамбукът може да напука водопроводните инсталации и подовете

Според някои определения бамбукът се счита за вреден инвазивен плевел. Красив ли е? Да. Екзотичен ли е? Разбира се. Но е и опасен от гледна точка на диво неуправляем свръхрастеж. Не преувеличаваме; многоуниверситетско проучване от 2019 г. съобщава, че златният бамбук (Phyllostachys aurea) може да расте със скорост от 2,5 см на час! Това може да изглежда невъобразимо, но въпреки това... има много собственици на жилища, които са се сблъскали с проблеми, след като са засадили тази бързо разрастваща се трева близо до къщите си. Това е така, защото подземните коренища ще се простират в пукнатини или цепнатини, причинявайки щети на основите, подовете и водопроводните инсталации. Самото растение е толкова силно, че след това ще разшири пукнатините, докато стволът му се удебелява.

Цветните лехи създават прекомерна влага

Изкушаващо е да засадите преливащи лехи с цветя почти навсякъде и като се има предвид, че много цветя (особено едногодишни) са временни и с плитки корени, те може да изглеждат като чудесен избор покрай къщата. За съжаление, проблеми с основите ви могат да възникнат поради прекомерната влага от ежедневното поливане. Бетонните основи са проектирани да се справят със сезонните дъждове, но ако водата непрекъснато се просмуква и след това замръзва, разширяването на водата ще причини малки пукнатини, които нарастват с времето. Локвите вода могат също да доведат до ерозия на околната почва и евентуално разрушаване на бетонна или стълбообразна основа . Ерозията е труден и скъп проблем за ограничаване.