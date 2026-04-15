Растения, които носят късмет и предпазват дома от лоша енергия

Повечето от тях са лесни за отглеждане , така че не е нужно да сте градинар, за да проверите теорията. Въпреки това, както всички стайни растения, те се нуждаят от известни грижи и не искате лошата енергия, която едно умиращо растение може да донесе.

Растение за парично дърво

Това растение е известно със своята символика в азиатската култура и се казва, че носи късмет, финансов успех и просперитет. Препоръчва се също така да внесе положителна енергия, или „чи“ във Фън Шуй, в дома. Отглеждайте на ярка, непряка светлина с висока влажност. Засадете в добре аерирана почва в саксия с дренажни отвори и поливайте, когато горните 5 см почва изсъхнат. Не се нуждае от често поливане.

Осигурете процъфтяване на вашето растение, като поддържате правилната влажност и нива на светлина, необходими за всеки вид растение. Редовно проверявайте нивото на влажност на почвата и осигурявайте адекватен дренаж, за да избегнете преовлажняване на корените.

Нефритено растение

Този издръжлив сукулент е винаги хубаво да имате наоколо и лесен за поддържане жив у дома. Поради малките си листа с форма на монета, те се свързват с пари и късмет. Засадете го на място, където растението ще получава поне шест часа ярка, непряка естествена светлина всеки ден. Сутрешното или вечерното слънце ще предотврати изгарянето на листата от твърде много пряка слънчева светлина. Твърде малкото слънце води до изкълчване на растенията. Тъй като нефритените растения са сукуленти , които задържат вода в листата си, те се нуждаят от поливане само на всеки две до три седмици, когато горните 5 см почва са сухи.

Орхидея

Орхидеите са известни с това, че са по-трудни за отглеждане от някои други стайни растения, но орхидеите молци са сред най -лесните за отглеждане като стайни растения . Орхидеите ви карат да се потрудите за тяхното одобрение и се казва, че услугата се връща с добър късмет за в бъдеще. В зависимост от сорта, някои орхидеи предпочитат място, където ще получават пъстра или индиректна светлина. Други обичат повече слънце, така че проверете вида орхидея, която имате, и нейните изисквания. Засадете в рохкава, ефирна смес за саксии, направена специално за орхидеи. Сфагнумовият мъх и кората осигуряват добър въздушен поток и дренаж.

Евкалипт

Наричан още „сребърен долар“ заради младите листа, подобни на сребърни монети, евкалиптът е знак за бъдеща съдба. Освен това, терапевтичните ефекти на растението го правят чудесно за окачване на душ слушалката ви за ползи за здравето. Осигурявайте му шест часа пряка слънчева светлина на ден, поливайте, когато горните 5 см почва изсъхнат, и подрязвайте, за да поддържате размера му на закрито.

Цитрусови дървета

Цитрусовите дървета отдавна са известни като мярка за плодовитост, в зависимост от това колко плодове дава дървото ви всяка година. Колкото повече плодове има на дървото, толкова повече късмет се казва, че ще имате. Джуджетата цитрусови дървета, като например лайм ( Citrus aurantifolia ), лимон на Майер ( Citrus x meyeri ) и каламондин ( Citrus mitus ), са добри кандидати за отглеждане на закрито. Уверете се, че дървото има шест или повече часа пряка слънчева светлина всеки ден и че през нощта е на тъмно, за да се осигури цикълът на растеж. Поливайте, когато първите 2,5 до 5 см почва изсъхнат.

Лавандула

Не е изненадващо, че това успокояващо, терапевтично растение със сигурност може да направи живота по-добър. Да имате ясен и спокоен ум е ключът към постигането на успех. Отглеждайте лавандулата си на слънчево място в добре дренирана почва и поддържайте почвата постоянно влажна. Ако планирате да изнесете лавандулата си навън през лятото, изберете сорт лавандула , който вирее в жегата и влажността на юга.

Божур

Тези зашеметяващи цветове символизират много различни неща, включително състрадание, романтика, богатство и късмет. Изберете ярко розови или червени божури, за да си осигурите допълнителен плодотворен късмет. Засадете ги в добре дренирана саксия и я поставете близо до прозорец с ярка светлина.