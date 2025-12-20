Растения, които трябва да подрежете през декември, преди да е станало твърде късно

Що се отнася до градинарството, трябва да сте наясно с времето. За всяко растение има специфични прозорци, в които трябва да го засадите в земята. В зависимост от флората, която използвате, може да се наложи да обмислите и кога да торите, да събирате реколтата и да подрязвате. Тъй като растенията имат различни навици на растеж, подрязването не може да се извърши наведнъж.

Времето за резитба зависи от няколко фактора, включително дали цветовете се появяват на нови или стари издънки, дали мъртвите листа помагат за защитата им през по-студените сезони и кога са в латентно състояние. Много растения се развиват най-добре, ако се подрязват непосредствено преди или след вегетационния период. Има обаче някои, които могат да се подрязват през зимата. Например, няколко дървесни вида, включително дъб и овощни дървета, се развиват най-добре, когато се подрязват през декември, заедно с лозови растения като някои рози и глициния.

Преди да започнете да режете клони, не забравяйте да отделите време, за да разберете нуждите от грижи за всяко растение и често срещаните грешки, които трябва да се избягват при резитба , за да не си навредите повече, отколкото да си навредите. Като цяло е добре да премахнете наранените и умиращи части, но може да се наложи да направите и допълнителна резитба, в зависимост от нуждите на вашето конкретно растение.

Катерливи рози

Катерливите рози (Rosa setigera) виреят най-добре, когато се режат през зимата, докато растението е в латентно състояние и цветовете са увяхнали. Обикновено това означава някъде около декември, в зависимост от това къде живеете. Трябва да започнете с подрязване на всички непокорни, мъртви и болни части на растението. След това отрежете страничните издънки с около две трети, за да насърчите нов растеж и цъфтеж. Освен това, ако някъде ви се струва малко пренаселено с клони, можете да отрежете по-старите клони, които не осигуряват много плодове, и да позволите на новия растеж да заеме тяхното място.

Къснолетен клематис

Къснолетните клематиси, известни още като Група 3, включват видове като Clematis viticella и Clematis texensis. Те цъфтят около края на лятото и образуват цветове върху новите издънки. Поради това старите клони понякога пречат, поради което е добра идея да ги отрежете, след като цветовете отмрат през зимата. Обикновено можете да отрежете тези клематиси доста назад, така че да има растеж от около 30 см. Това предотвратява появата на високи растения с цветове, появяващи се само на самия връх.

Крушови дървета

Когато подрязвате крушови дървета (Pyrus communis) през зимата, вие насърчавате растежа и не вредите на растението толкова много, тъй като то не расте много през този сезон. Като отрязвате клони, които са слаби, повредени или просто грозни, вие карате дървото да съсредоточи повече енергия върху останалите клони, включително да произвежда нови плодове. Можете също да използвате зимата, за да отрежете кълновете, известни като издънки, в долната част на дървото, които отнемат допълнителна енергия от растението и не дават плодове.

Ябълкови дървета

Ябълковите дървета (Malus pumila) са популярно овощно дърво, което трябва да подрязвате през декември за по-здравословни и вкусни резултати . За разлика от някои други растения в този списък, ябълковите дървета трябва да се подрязват през зимата, за да останат здрави и издръжливи. Ще искате да отрежете всички наранени или мъртви части на растението и всички кръстосани клони. Можете също така да отделите време за прореждане на клоните за по-добър въздушен поток и да поддържате дървото по-ниско, така че да се фокусира върху производството на плодове, които са лесно достъпни.

Дъб

Дъбовите дървета (Quercus spp.) изискват внимателна резитба. Най-доброто време за това е през зимата, тъй като това помага за предотвратяване на болести от отворени рани, които се появяват по време на резитба през други периоди от годината. Това е периодът на покой за растението и резитбата позволява на дървото да се заздравее и спомага за растежа, след като настъпи пролетта. При вашите дъбове е добре да отрежете всички болни, повредени, мъртви или кръстосани клони. Прореждането на клоните също помага за подобряване на достигането на светлина до центъра на короната им и увеличава въздушния поток.