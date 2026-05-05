Растения, които трябва прищипете през май

Ако някога сте се чудили защо многогодишните ви растения изглеждат дългокраки, увиснали, охлузени или, още по-лошо, цъфтят лошо, може би правите грешката да не ги прищипвате. Освен ако не живеете на юг, където вегетационният период е почти винаги в ход, май (продължаващ до юни) е месецът, в който повечето многогодишни растения дават първия си пролетен растеж. Ако ги оставите на произвола на съдбата по това време, пропускате най-добрия си шанс да оформите производителността и външния им вид по-късно през сезона. Освен това, прищипването подобрява и циркулацията на въздуха, като минимизира риска от болести.

Прищипването е форма на резитба, която за щастие не изисква сложни ръчни ножици; ръцете ви ще се справят добре или можете да използвате стерилна ножица. Като хванете стъблото между палеца и показалеца си, вие „прищипвате“ или премахвате няколко сантиметра от нежния, месест растеж, включително пъпката или горната двойка листа. Уверете се, че режете близо до следващия листен възел, без да повредите други пъпки. Освен това, изчакайте, докато растението ви е около 20 до 30 сантиметра високо и има няколко чифта истински листа преди първото прищипване, за да може да се самоудържи и да расте.

Прищипване на растението за различни резултати

Прищипването може да постигне няколко цели, включително да направи растенията ви по-гъсти и компактни, да подобри броя или размера на цветовете или да удължи периода на цъфтеж. За да разберете как, трябва да знаете концепцията за „апикална доминация“. Неприщипваните растения фокусират ресурсите си върху „апикални или терминални пъпки“ – основните пъпки по върховете на стъблата. Поради това страничните пъпки не развиват странични разклонения, нито цъфтят.

Така че, когато прищипвате, вие принуждавате многогодишното растение да се разклони. В резултат на това то изглежда по-пълно, по-подредено и добре оформено и е по-малко вероятно да окапае по-късно през сезона. Повече клони означават и повече пъпки и следователно по-обилно цъфтене. Цветовете обаче ще бъдат по-малки и ще се появяват със закъснение, тъй като растенията се нуждаят от време за възстановяване и залагане на нови пъпки. Ако контролирате височината, може да премахнете повече стъблена част.

За разлика от това, ако предпочитате по-големи или едностъблени цветове за аранжировки от рязани растения, можете вместо това да прищипете страничните пъпки и издънки. По този начин растенията ще насочат ресурсите си към основните пъпки, което ще доведе до по-пълни цветове, макар че ще има по-малко от тях. Това е впечатляващ начин да извлечете максимума от вашите есенни майки . Ако многогодишните ви растения цъфтят по-късно през сезона, можете да разпределите цветовете им за по-продължително представяне. Просто прищипете ⅓ от общия брой стъбла наведнъж и повтаряйте всяка седмица, докато не ги съберете всички. Но не забравяйте да ги прищипете всички до 4 юли, за да могат да цъфтят преди слана.

Растения, които можете да прищипвате, и тези, които не бива

Тъй като многогодишните растения се различават по своите навици и периоди на цъфтеж, прищипването не носи едни и същи предимства за всички тях. Всъщност, в някои случаи може да бъде изключително вредно, причинявайки загуба на всички цветове през текущия сезон. Прищипвайте многогодишни растения с многостъблен хабитус, като астри, хибридни златни пръчици, ехинацея, бял равнец, пчелни балсами, котешка мента и костенурки. Късноцъфтящи многогодишни растения като мюсюлмани, кихалица, неинвазивни великденчета, блатист буреняк, железница, монашеска клонка, флокс и руски градински чай също се възползват от прищипването.

Можете също така да прищипвате многогодишни билки като розмарин, лавандула, риган, естрагон, мащерка и градински чай. В техния случай прищипвайте горната двойка листа, за да насърчите разклоняването на следващия възел. Това ги поддържа компактни, като същевременно ви гарантира, че ще имате повече листа за прибиране по-късно през сезона, стига да са добре напоени и торени, разбира се. Растения с много листа като колеуса също се възползват от подобно прищипване.

От друга страна, избягвайте прищипването на многогодишни растения, които образуват едностъблени цветове или имат базална розетка (тъй като те обикновено изстрелват безлистни стъбла). Примери за това са хоста, коралови камбанки, кандилка, астилба, камбанка и делфиниум. Може също да искате да не се намесвате при многогодишни растения с листа, наподобяващи меч - помислете за ириси, истински лилии и червени нажежени покери.