Резитба през септември: Ще съжалявате, ако не я направите сега за тези растения

Септември е идеалното време за подрязване на тези растения, за да се насърчи по-нататъшният здравословен растеж. За някои растения е по-добре да се подрязват в края на лятото или есента, отколкото през зимата. Същевременно някои храсти и дървета не се нуждаят от подрязване през зимата и това всъщност ще направи растенията ви по-уязвими към студа, вместо да насърчи растежа.

Ето кои растения ще се възползват максимално от внимателно обмислена резитба през септември.

Лавандула

Късното лято или началото на есента е най-подходящото време за резитба на лавандулата, за да се насърчи нов растеж и да се поддържа равномерна форма. През лятото подрязаните части на лавандуловите храсти ще бъдат уязвими от силно слънце и с настъпването на зимата не си струва да се намесвате прекалено много и да излагате пресни резници на ниски температури. Затова идеален за резитбата им е септември, а ако е необходимо, и следващата пролет.

Лавандулата трябва да се подрязва през септември, за да се запази компактността ѝ и да се насърчи по-добрият цъфтеж през следващата година. Отрежете всички кафяви, избледнели стъбла в сух ден, като внимавате да не отрежете пресни зелени издънки. Подрязването на лавандулата след дъжд може да увеличи вероятността от развитие на гъбички по пресните резници, така че е важно лавандулата да се поддържа суха.

Глициния

Сега е моментът да подрежете старателно глицинията си, преди да настъпи есента. Това растение расте най-добре, ако се подрязва два пъти годишно: веднъж, докато е все още в покой, в края на зимата преди пролетния цъфтеж и след това отново в края на лятото, след като цъфтежът е приключил.

Подрязването на всички избледнели или прекалено тънки издънки сега ще помогне да се гарантира, че растението ви няма да се заплита и обрасне, и че цъфтежът ще продължи, без да бъде засенчен от излишната зеленина.

Рози

Въпреки че традиционното време за резитба на рози е началото на пролетта, много сортове може да се нуждаят от добра резитба през септември, преди да настъпи по-хладно време. Това ще помогне да се предотврати издължаването на розовите храсти и ще ги предпази от повреди от вятъра през есента.

Също така, ако подрязвате разрастващите се рози, направете го след като прецъфтят през лятото или началото на есента, тъй като за разлика от другите видове, те цъфтят върху стара дървесина. Отстранете всички мъртви или повредени цветове, както и клоните, които стават твърде дълги или започват да се пресичат твърде много. Тези клони могат да се заплетат и да причинят счупване на части от розовия ви храст.

