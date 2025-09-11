Как правилно да подрежете розите през есента, за да оцелеят през зимата?

Правилно извършената резитба помага на розите да преживеят студове и предотвратява развитието на болести. От есенната резитба зависи не само дали храстите ще преживеят зимата, но и как ще цъфтят розите догодина, колко нови издънки ще имат.

Есенна резитба на розите

Оптималното време за есенна резитба на рози е периодът от средата на септември до средата на октомври, в зависимост от региона и метеорологичните условия. Важно е да останат поне 2-3 седмици преди настъпването на стабилни слани за укрепване на резниците . Обърнете внимание на средната дневна температура: когато тя постоянно пада под пет градуса, е време да започнете резитбата.

Всички слаби, болни, повредени и неправилно растящи издънки трябва да бъдат премахнати. Останалите клони също трябва да бъдат скъсени, за да се придаде на храста спретната форма и да се подготви за зимен подслон. Степента на резитба зависи от вида на розите:

Чаено-хибридните рози се подрязват обилно, оставяйки 3-5 пъпки на всеки издънка. Това е приблизително на 20-25 см от нивото на земята.

Розите флорибунда се подрязват умерено, оставяйки 5-7 пъпки на всеки издънка. Това е приблизително на 30-40 см от нивото на земята.

Пълзящите рози се подрязват леко, като се премахват само повредени и болни издънки и се скъсяват твърде дългите лози. Основната резитба на пълзящите рози се извършва през пролетта.

Почвопокривните рози се подрязват минимално, като се премахват само сухи и повредени издънки, а също така леко се скъсяват прекалено дългите издънки, за да се придаде на храста компактна форма. Парковите рози се подрязват умерено, като се премахват старите издънки и тези, които удебеляват храста, а останалите се скъсяват с една трета от дължината им.

Как правилно да подрязваме розите?

Използвайте остри и чисти ножици за резитба. Тъпият инструмент ще разкъса растителната тъкан, което може да доведе до развитие на болести. Преди резитба дезинфекцирайте ножиците за резитба с алкохол или разтвор на калиев перманганат.

Подрязвайте под ъгъл от 45 градуса, на 0,5-1 см над пъпката, обърната навън. Това ще стимулира леторастите да растат навън, а не навътре, което ще осигури добра циркулация на въздуха вътре в храста и ще предотврати развитието на болести.

Отстранете всички листа от храста, за да предотвратите разпространението на болестта. След резитба, третирайте разрезите с градински смола или натрошен активен въглен, за да ги предпазите от инфекции. Отстранете всички отрязани листа от земята около храстите. Покрийте розовите храсти с почва или торф, за да предпазите кореновата система от замръзване.

След резитбата, розите могат да се подхранват с фосфорно-калиеви торове, за да се укрепи кореновата им система и да се увеличи устойчивостта им на замръзване.

Трябва ли розите да се подрязват през есента?