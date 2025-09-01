7 растения, които никога не бива да подрязвате през септември

Резитбата е важна задача за градинарите, тъй като подобрява въздушния поток, намалява риска от болести и насърчава растежа. Но резитбата в неподходящо време на годината може да причини повече вреда, отколкото полза. Ако се изкушите да извадите ножицата си за градинарство през септември, има някои растения, които трябва да избягвате. Някои сортове залагат цветните си пъпки за следващия вегетационен период през есента, така че отрязването им през септември може да премахне цветовете за следващата година. Други растения произвеждат семенни главички или плодове, от които дивите животни зависят за хранителни вещества през есента и зимата, а резитбата им може да премахне тези хранителни източници. За да осигурите здравето на вашата градина и околната екосистема, това са растенията, които експертите съветват никога да не режете през септември.

Розмарин

Лекото подрязване на розмарин ( Rosmarinus officinalis ) или прибирането на реколтата за кулинарна употреба през септември е напълно приемливо, но избягвайте силното подрязване на тази билка. „Най-доброто време за подрязване на розмарина е в края на пролетта до началото на лятото, когато той процъфтява и може да даде буйство нов растеж“, казва Линда Ватер от Southern Living Plant

Китайско ресничесто цвете

Китайското реснисто цвете ( Loropetalum ) цъфти през пролетта върху стари дървета, което означава, че отрязването му през септември може да намали броя на цветовете през следващия сезон. „Най-доброто време за резитба е през пролетта, след като растенията са приключили с цъфтежа“, казва Ватер. „Резитбата през есента може също да стимулира бум на нежни, нови издънки, които ще бъдат податливи на студ и замръзване.“

Американска краставица

Американската краставица ( Callicarpa americana ) дава плодове от края на лятото до есента, осигурявайки основна храна за птици и други диви животни в края на есента и зимата. Подрязването на растението през септември може преждевременно да премахне запасите му от плодове. „Най-доброто време за резитба е по време на покой, в края на зимата или началото на пролетта (преди да се появят нови издънки)“, казва Мери Филипс, ръководител на стратегията за местообитания и сертифицирането на местните растения в Националната федерация за дивата природа.

Местни треви

Местните треви произвеждат семенни главички, които остават на стъблото през цялата зима, осигурявайки целогодишен интерес и храна за птиците, когато други възможности са оскъдни, казва Филипс. Гъстите туфи листа също така осигуряват зимуващо местообитание за полезни насекоми , птици и дребни бозайници. Поради тези причини е най-добре да оставите местните треви да растат свободно и да ги подрязвате само за да контролирате формата и размера им.

Астри

Астрите ( Aster spp.) са местни растения , които добавят цвят и чар към градините през лятото и есента. Подрязването на тези растения през лятото може да премахне късните цветове, от които монарсите зависят за нектар по време на есенната миграция. „Техните листни отпадъци и кухи стъбла осигуряват подслон и места за гнездене на местни пчели и други полезни насекоми, които зимуват“, добавя Филипс.

Ранен люляк

До септември люляците вече са заложили цветните си пъпки за следващата пролет. Подрязването сега означава, че тези пъпки ще бъдат загубени и няма да има цветове през следващата година, казва Тами Сънс, основател и изпълнителен директор на TN Nursery. Най-доброто време за подрязване на тези растения е веднага след като прецъфтеят през пролетта.

Хортензии

Някои хортензии, като например едролистните и дъболистните, образуват цветни пъпки през есента и зимата. „Ако ги подрежете сега, ще имате голо растение догодина“, казва Синс. Други сортове хортензии образуват цветни пъпки на нови дървета и имат различни изисквания за резитба, така че не забравяйте да проучите специфичния си вид, преди да отрежете.