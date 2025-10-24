Само 400 г от това и вашите овошки ще бъдат надеждно защитени през зимата

Внимателното есенно третиране на овошките позволява едновременно унищожаване на ларвите, които зимуват в кората, както и на бактерии, вируси, мъхове и лишеи. Експерти споделиха съвети как и с какво да подготвят овошките за зимуване. Ето с какво е най-добре да третирате овошките през есента, за да презимуват успешно.

Правилното есенно третиране на овошките

Най-ефективното средство за есенно третиране на овошките е железен сулфат. Необходим ви е 4% разтвор: разтворете 400 гр от лекарството в 10 литра вода с температура 25–30°C и третирайте дървета и храсти. Някои градинари добавят урея към разтвора, но експертите съветват да се избягва това. Ако искате да тествате ефекта на уреята, използвайте я седмица след третиране с железен сулфат и не ги смесвайте в един и същ разтвор.

В допълнение към резитбата на дърветата, не забравяйте да подготвите почвата: прекопайте цветните лехи, добавете компост или хумус, за да обогатите почвата с хранителни вещества. Най-добре е да премахнете листата и падналите клони, за да не създадете развъдник за вредители. Правилната подготовка на градината ви за зимата не само защитава вашите растения, но и гарантира по-обилна реколта през следващата година.

Кои растения трябва да се пръскат през есента? Всички зрели дървета (ябълка, круша, череша, слива, кайсия и праскова) се нуждаят от третиране за унищожаване. Храсти (малини, френско грозде, цариградско грозде и грозде) също трябва да се пръскат през есента. Например, френското грозде е податливо на редица специфични болести и е податливо на вредители. Следователно, пръскането на френското грозде през есента е като цяло задължително.

Разпръснете около храста касис 1 супена лъжица калиев сулфат и двоен суперфосфат, след което полейте обилно с поне 10 литра вода. Не забравяйте за декоративните растения - рози, хортензии, флокс и други. Градинските рози започват да пускат издънки до края на лятото. Ако храстът е болен, издънките няма да имат време да се укрепят преди настъпването на студеното време и ще умрат. Напръскайте розите през есента с разтвор на железен сулфат.

Обърнете специално внимание на листата; третирайте ги от двете страни. Ако растението не е било засегнато от болест, третирането може да се пропусне или да се извърши превантивно. Младите дървета и храсти, засадени тази пролет, не се нуждаят от третиране - най-добре е да го направите на следващата година.

