Сега е най-доброто време за резници от тези 7 растения

Лятото е идеалното време да размножите някои от любимите си растения чрез резници. По време на този пиков период на растеж, много резници се вкореняват бързо и лесно. Въпреки че не всички растения се размножават добре от летни резници, има много сортове, които са лесни за отрязване и вкореняване преди настъпването на есента.

Как да вземем летни резници

Размножаването чрез резници включва отстраняване на част от растящото растение, подготвянето му за растеж на нови корени и след това пресаждането му в саксия или в земята. Ако го направите правилно, ще получите изцяло ново растение, което е клонинг на оригинала.

Можете да вземете стъбло от тревисто растение по всяко време на годината, включително през лятото. Дървесните растения се размножават най-добре чрез един от трите вида стъблени резници:

Мека дървесина : Резниците от мека дървесина се вземат от нови издънки през пролетта и началото на лятото. Те обикновено са най-лесният вид за вкореняване.

: Резниците от мека дървесина се вземат от нови издънки през пролетта и началото на лятото. Те обикновено са най-лесният вид за вкореняване. Полутвърда дървесина: Лятото е идеалното време за вземане на полутвърди резници, известни още като полуузрели резници. Те идват от стъбла, които са по-зрели от меката дървесина, но все още не са напълно вдървени.

Лятото е идеалното време за вземане на полутвърди резници, известни още като полуузрели резници. Те идват от стъбла, които са по-зрели от меката дървесина, но все още не са напълно вдървени. Твърда дървесина: Някои растения се вкореняват най-добре от резници от твърда дървесина, взети от зрели стъбла на спящи растения.

Когато вземате резник, винаги използвайте чисти и остри ножици. Изберете здраво стъбло, от което можете да отрежете поне 7,5 до 12,5 см.

Намерете възел, където листата излизат от стъблото, и отрежете точно над него. Подрежете резника точно под следващия възел и отстранете листата от долната трета на резника. Поставете резниците във влажна почва или почвена смес, за да се вкоренят.

Най-добрите растения за размножаване от резници през лятото

Лавандула

Лавандулата е любима билка на много градинари. Няколко растения лавандула създават красив и ароматен бордюр или нисък жив плет.

Лятото е идеалното време за размножаване на лавандула чрез резници. Изберете здраво стъбло, което не цъфти. Вашите лавандулови издънки би трябвало да започнат да пускат корени след две до четири седмици.

Розмарин

Розмаринът е друга дървесна билка, която можете да размножавате чрез полу-вдървени летни резници. Изберете здраво стъбло, което е твърдо и полу-зряло, но не вдървено. Вдървените резници от розмарин е малко вероятно да се вкоренят, но по-свежите, нови издънки се вкореняват много лесно във влажна почвена смес.

За да размножите розмарин, изберете по-къси, по-зелени стъбла, защото те най-лесно се вкореняват.

Колеус

Много градинари отглеждат това впечатляващо листно растение като едногодишно и го оставят да загине през зимата. Тази година опитайте да вземете резници от колеус, които можете да вкорените и да оставите да растат на закрито през зимата. До последната пролетна слана ще сте готови да ги закалите и да ги пресадите на открито за още един сезон.

Размножаването на колеус с резници е много лесно. Те би трябвало да започнат да развиват корени в рамките на няколко седмици.

Мушкато

Мушкатото е друго едногодишно растение, което много градинари оставят да загине в началото на есента или когато настъпят първите слани. Тези нежни тропически растения не оцеляват в повечето зимни градини, но можете да поддържате растенията да издържат през зимата и до следващата пролет, ако вземете резници през лятото.

Размножавайте мушкато от резници в края на лятото или началото на есента и ги вкоренявайте на закрито в добра почвена смес, където могат да останат до пролетта. Изберете стъбло без цветове или отстранете всички цветове или пъпки, преди да вкорените резника.

Салвия

Салвията е многогодишно растение, което расте на пълно слънце и често се отглежда като едногодишно, с драматични цветни класове, които привличат пчели и пеперуди. Салвията е лесна за отглеждане и добавя цвят към градината през по-голямата част от вегетационния период.

Можете да вкоренявате резници от салвия от пролетни меки или летни полутвърди клони, за да отглеждате повече от това красиво растение.

Чемшир

Не ограничавайте летните си резници само до цветя и многогодишни растения. Лятото е идеално време за вземане на полу-дървесни резници от чемширови храсти. Вземете резник с дължина от 10 до 15 см и отстранете долните листа преди вкореняване.

Вкореняването на резници от чемшир е лесно, но отнема време. Би трябвало да получите корени в рамките на няколко седмици до няколко месеца. До следващата пролет ще имате малки чемшири за пресаждане.

Ескалония

Групата храсти и малки дървета, наречени Ескалония, се размножават най-лесно чрез полудървесни резници, взети в края на лятото или началото на есента.

Вземете резници от нецъфтящи стъбла с дължина от 10 до 15 см и ги вкоренете във влажна почвена смес. Очаквайте образуване на корени в рамките на месец или два.