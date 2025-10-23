Сортове картофи за засаждане през есента

Повечето картофи се отглеждат най-добре през есента или пролетта, тъй като температурата не е нито твърде висока, нито твърде ниска. Ако обаче искате картофите ви да процъфтяват, когато са засадени през есента, търсете специално къснозреещи сортове. Можете също така да ги отглеждате в контейнери за най-добър шанс за силна реколта. Картофи като „Green Mountain“, „Bintje“, „Snowden“ и „Baltic Rose“ са само някои от примерите за невероятни сортове картофи, които биха могли да се включат добре за есенно засаждане.

Всички картофи са част от вида Solanum tuberosum, който включва различни сортове. Ще откриете, че повечето са групирани в седем основни категории: червени, бели, жълти, сини или лилави, малки и дребни. Понякога те могат да се считат и за наследствен вид, който е сорт, който не е променян или манипулиран поне 100 години.

Колко години могат да се засаждат картофи на едно и също място в градината?

Струва си да се отбележи, че тези сортове картофи може да не са подходящи за всички зони. Клубените са местни за тропическите планини. Въпреки че не обичат горещото време, те също така не обичат ниски температури.. Засаждането при грешна температура е една от често срещаните грешки, които ограничават реколтата ви от картофи , така че е важно да го направите правилно. Ако есента и зимата, където живеете, са студени, може да се наложи да се съсредоточите върху пролетното засаждане или да ги отглеждате в оранжерия.

Бют

Картофите „Butte“ са вид червеникавокафяви картофи, кафяви и нишестени, което ги прави идеални за печене, пюре или пържене. Те имат доста класически вкус и вид на картофи, така че няма нищо неочаквано, но имат високо съдържание на витамин C в сравнение с подобни сортове. В зависимост от това кога ги засадите през есента, те би трябвало да са готови за поникване до края на февруари. Уверете се обаче, че знаете лесните съвети кога е време за бране на нови картофи, за да можете да ги вземете веднага щом са готови.

Сарпо Мира

Картофите „Сарпо Мира“ са силно устойчиви на мана, което може да бъде голям проблем за хората, които засаждат грудки. Те са червени картофи с високо съдържание на нишесте и дълбоки корени, идеални за печене, варене, пържене и пасиране. Те се считат за основни култури, които растат за над 100 дни и обикновено се засаждат през пролетта за голяма реколта. Можете обаче да получите доста картофи, ако ги засадите през есента, стига да имате няколко месеца, докато удари силна слана. Или, ако искате голяма реколта, отглеждайте ги в оранжерия.

Червен Понтиак

„Червените понтиаци“ са сорт червени картофи, които са лесни за отглеждане. Те са перфектният избор за вкусна гарнитура от картофено пюре. Дават доста картофи на растение и се съхраняват добре, което ги прави чудесен вариант за обикновения човек, който търси реколта, която да му осигури добра реколта през по-голямата част от годината. Те са и донякъде устойчиви на някои вредители и вируси, въпреки че не е зле да изберете съпътстваща билка, която може да предпази картофените ви растения от вредители, за да ви успокои.