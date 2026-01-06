Сортове зимни тикви, които можете да отглеждате в саксия

Зимните сортове тикви с твърди кори са основен продукт за комфортно готвене, когато навън е студено. Те придават сладък и земен вкус и могат да се съхраняват дълго време през сезона. Може да ви изненада приятно, че можете да ги отглеждате и в градина с контейнери на закрито през зимата , стига да изберете правилния вид, да им осигурите много слънчева светлина и да опрашвате ръчно женските цветове. Компактните храстовидни сортове зимни тикви обикновено не развиват страничните издънки, характерни за други видове, като например тиква тип „бутернут“, така че не се нуждаят от толкова много място за отглеждане. Друг подходящ за контейнери вариант е да отглеждате компактни зимни тикви на пергола на открито през топлите месеци. Някои зимни тикви, които можете да отглеждате в контейнери, включват „Butterbush“, „Sweet Dumpling“ и „Honeynut“.

Вашата тиква ще се нуждае от просторен съд с дренажни отвори на дъното, за да расте добре. Стремете се към дълбочина от поне 30 до 46 см, но направете проучване за конкретната тиква, за да видите дали е необходимо съдът да бъде още по-дълбок. Освен изискването за дълбочина, храстовидните тикви имат някои особености и изискват допълнителна бдителност. На открито те могат да бъдат по-податливи на повреди от вредители, които се хранят с листата им, включително тиквени буболечки и лозови пробивачки, и тъй като завръзват плодовете наведнъж, може да не се възстановят лесно. Храстовите сортове са известни също с това, че дават по-малко тикви от по-големите си роднини.

За най-добри резултати, помислете за добавяне на мулч в горната част на саксията, за да предотвратите загубата на влага от почвата. Ако всичко върви добре и получите реколта, най-добре е да оставите малко от дръжката върху плодовете и да ги поставите на топло и сухо място за четири до пет дни, за да могат да се втвърдят.

„Медена мечка“

Тиквата „Медена мечка“ (Cucurbita pepo „Honey Bear“) е хибриден сорт жълъдова тиква, който е предпочитан избор за хора, които искат да отглеждат зимна тиква в малки пространства. В допълнение към компактния си размер, този сорт е устойчив. Той ще издържи на хладен климат и ще се бори с брашнеста мана по-добре от много други видове. Той също така носи предимството да произвежда ранна, щедра реколта от между три и пет тиквички на всяко растение.

„Златен къс“

„Gold Nugget“ е компактно растящ вид есенна тиква (Cucurbita maxima), която можете да отглеждате в саксии, стига да има достатъчно място за корените. Всяко растение обикновено се нуждае от около 95 дни, за да произведе от пет до осем кръгли, оранжеви плода

„Буш Деликата“

Ако искате да отглеждате нещо супер сладко в саксия, опитайте тиква „Bush Delicata“ (Cucurbita pepo). Като полухрастов сорт, тя развива къси странични издънки, но може да се побере в по-малки пространства. Тези тиквени растения дават цилиндрични плодове с подобен зелено-райести шарки, но с по-малък размер от обикновената тиква Delicata. Те са известни и с ядливите си кожи и нежлъчната си плът.