Спатифилумът ще цъфти в продължение на години, ако го поливате така

Женското щастие, или спатифилум, е стайно растение, известно с буйните си листа и снежнобяли цветове. Въпреки очарованието на цветовете му, е трудно да запазите цъфтежа на това красиво цвете възможно най-дълго.

Градинарката Хелън Стивънс споделя съвети как да удължим цъфтежа на женското щастие.

Тайната на продължителния цъфтеж на спатифилума

„Поливам растението всяка седмица. Но го правя от дъното на саксията, като я оставям в съд с вода в продължение на 10 минути“, обяснява Хелън.

Тя отбелязва се, че спатифилумът предпочита почва, която е постоянно влажна, но не и преовлажнена. Поливането отдолу е ефективно, защото гарантира, че водата достига до всички части на кореновата система.

Най-добрият домашен тор, който ще съживи спатифилума

За да полеете цветето, напълнете тавата с вода и поставете саксията в нея. Уверете се, че почвата е в контакт с водата, която трябва да достига приблизително до средата на стените на саксията.

Оставете растението във водата за около 10 минути. След това проверете дали почвата е абсорбирала достатъчно вода. Ако е напълно мокра, отстранете излишната вода от тавата. Ако почвата е все още суха, добавете вода в тавата. След това разрохкайте саксията и я оставете да се отцеди напълно.

Хелън съветва винаги да проверявате влажността на почвата преди поливане. За целта пъхнете пръста си в нея на дълбочина около 3 сантиметра. Ако е суха на тази дълбочина, е време да полеете обилно.

Ако листата на спатифилума са започнали да изсъхват, направете това

Ако спатифилумът е засаден в некачествен субстрат с ниска въздухопропускливост или се е образувала твърда кора върху повърхността на почвата, намалете честотата на поливане до веднъж на всеки 4-5 дни.

В този случай изчакайте, докато почвата в саксията изсъхне с 2 см, като предотвратите задържането на вода в корените.

Ако се съмнявате в необходимостта от поливане, изчакайте още един ден. Преполиването е по-опасно за спатифилума от краткотрайната суша. Честото поливане, особено на всеки 1-2 дни, може да доведе до развитие на кореново гниене, а ако растението бързо изсъхне почвата, може да е необходима по-голяма саксия.

През есента и зимата честотата на поливане на спатифилума зависи от моментното му състояние: дали растението е във фаза на „покой“ или продължава да цъфти. Ако на храста има само 1-2 пъпки или изобщо няма, намалете обема на използваното количество вода и честотата на поливане. Поливайте спатифилума около веднъж седмично. Това е достатъчно, за да расте цветето здраво и да ви радва с цъфтежа си.

Най-добрият тор за спатифилума през януари е този