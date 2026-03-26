Стайни растения, които могат да растат във вода за неопределено време

Почвата, макар и необходима за много растения, може да причини много проблеми. Много от здравословните проблеми, с които се сблъскват растенията, започват в почвата. Тя може да задържа твърде много или твърде малко влага, да приютява бактерии, да привлича вредители или да скрие коренови проблеми, които причиняват редица смъртоносни болести и други усложнения. Ако искате да избегнете тези неприятни препятствия, много красиви стайни растения могат да растат без почва.

Могат ли растенията наистина да растат без почва?

Ако имате опит с размножаването чрез резници, знаете, че повечето стайни растения могат да пуснат нови корени само за няколко седмици, като поставят отрязаните си стъбла в чаша вода. Може обаче да ви изненада, че много от тези резници могат да останат във водата за неопределено време, стига да знаете как да се грижите за тях по този начин. Университетът на щата Оклахома ни учи за метода, известен като хидропоника , казвайки: „Няма физиологична разлика между растенията, отглеждани хидропонно, и тези, отглеждани в почва... При хидропониката корените на растенията се овлажняват с хранителен разтвор, съдържащ [неорганични] елементи. Последващите процеси на усвояване на минерали от растението са едни и същи.“ Те също така отбелязват: „Домашните хидропонни градини са станали толкова прости, че хора без зелени познания могат да бъдат успешни в отглеждането на цветя и зеленчуци в домовете си.“ Вижте това ръководство, съдържащо 40 различни растения, които могат да образуват корени във вода и да се поддържат живи дълго време с някои хидропонни хранителни вещества.

1. Филипинско вечнозелено дърво

Филипинското вечнозелено растение (Aglaonema commutatum), известно още като китайско вечнозелено, е тревисто многогодишно растение, произхождащо от Филипините и североизточния Целебес, както съобщава North Carolina State Extension . Засадено в контейнер, това растение предпочита почвата му да е постоянно влажна; корените му обаче могат да бъдат потопени изцяло във вода без почва и то ще продължи да расте по този начин много дълго време.

2. Китайско вечнозелено дърво

Наричан още китайски вечнозелени растения (Aglaonema modestum), този вид аглаонема е подобен на филипинското вечнозелено растение, но се отличава с по-тъмнозелените си листа и способността си да издържа на условия на слаба светлина по-добре от своя събрат. Както предупреждава North Carolina State Extension , листата на това листно растение са много отровни, особено за котки, кучета и коне, поради съдържащите се в тях кристали калциев оксалат.

3. Орхидея молец

Орхидеите молци (Phalaenopsis spp.) имат странен навик на растеж. От Университета на Мериленд обясняват, че те изпращат въздушни корени, които растат над саксията им. Тези корени обикновено пълзят по повърхности близо до саксията. Не се опитвайте да ги отрежете; това е напълно нормално. Този навик на растеж ви позволява да отглеждате цветя без почва. Просто осигурете малко вода на корените им и ги наблюдавайте как процъфтяват.

4. Китайско парично растение

Китайското парично растение (Pilea peperomioides) е уникално азиатско растение с кръгли зелени листа на тънки стъбла. Подобно на паричните дървета и бамбука, носещ късмет, се смята, че китайското парично растение носи на собствениците си късмет и благоденствие, както е споменато от Logee's . Не бива да убивате това растение случайно; един от начините да го отглеждате успешно е да държите резниците му във вода.