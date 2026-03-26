Василев за арестите: Изключително похвална работа на МВР за първи път от 2021 г. насам (ВИДЕО)

"В последните дни виждаме как може да се работи нормално и да се гонят купувачите на гласове и да се арестуват. Това, че МВР започна за първи път от 2021-а година насам да си върши работата и да арестува купувачите на гласове е изключително похвално, защото това гарантира едни честни избори". Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ (ПП) и кандидат за народен представител от листите на ПП-ДБ Асен Василев, който е на посещение в разградския град Цар Калоян.

Той подчерта, че всички хора в страната, независимо дали живеят в голям или малък град, трябва да имат възможността да гласуват спокойно и че никой няма да ги притиска или заплашва. "Когато това го постигнем, ще имаме една нормална държава и едни честни избори в България", разясни Василев.

По думите му това би могло да се постигне още на тези избори, изтъквайки активната работа на МВР по места, визирайки акциите на полицията срещу търговията с гласове. Той изрази съжаление, че единствено в неговия избирателен район в Хасково все още липсват такива акции, но е сигурен, че МВР ще стигне и дотам, тъй като "и там има доста купувачи на гласове".

"Видяхме как хванаха шефа на пощата в Кърджали, задето лъжели хората, че получавали помощи от една политическа сила; видяхме доста заловени средства и купувачи на гласове", каза той.

"Надяваме се МВР да може абсолютно навсякъде да осигури спокойни и честни избори, за да може хората, независимо къде са, да гласуват свободно за партията, за която искат", добави партийният лидер.

"Това е единственият начин, по който цялата корупция да бъде махната от страната - когато хората излязат и гласуват. Само така парите на хората ще започнат отново да стигат до тях, а няма да пълнят партийни касички, както се случваше толкова години подред. Винаги сме били за това българските граждани да могат да гласуват свободно", подчерта председателят на ПП.

Той обясни, че изборът му да посети град Цар Калоян е поради тази причина – защото е малко населено място, в което хората обикновено се страхуват и притесняват, но увери, че няма нужда да се тревожат, защото ще могат да гласуват свободно.