Цунами: Съжалявам, че не успях да се сбогувам подобаващо с Левски (ВИДЕО)

Бившият капитан на Левски и настоящ играч на турския Ъъдър - Вендерсон Цунами, използва паузата за националните отбори, за да се прибере в България. Бразилският защитник даде специално интервю за клубната телевизия на „сините“.

„Адаптирам се. Харесвам Турция и новия си отбор. Тук определено оставих следа и спомени. Левски е клубът на моя живот и определено имам отношение. Чувствам се у дома. Няма нищо по-различно. Видях всички хора, с които прекарах тези хубави години. За мен винаги е удоволствие да съм тук. Нахлуват спомени от първото ми стъпване на този стадион – щастието е същото, както и хубавото усещане“, започна Цунами.

Бразилецът си припомни най-хубавите моменти на „Герена“

„Спомням си първите тренировки, първия мач с Локомотив Пловдив, оттам насетне само щастие“, сподели бразилският защитник. „Със сигурност най-хубавият ми спомен е финалът за Купата през 2022 година. Също така голът на Роналдо срещу Апоел Беер Шева в последната минута. Спомням си и победата с 1:0 над ЦСКА, когато успях да изчистя от голлинията. Това са най-специалните ми моменти“, спомни си Цунами.

„Спомням си първия ми гол, беше срещу Черно море. До ден днешен си пускам този гол. Много специален гол, първият ми за Левски“, заяви бившият капитан на Левски. „Четири години минаха от първото ми стъпване тук. Минаха много бързо“, добави Цунами.

„Клубът е в Анкара. Няма нещо, за което да се хванеш и да не си доволен. Играем в Ъъдър домакинските си мачове. Стадионът и атмосферата са хубави. Доста страстна подкрепа получаваме от местната публика. Харесва ми, адаптирам се. Както приех предизвикателството в Левски, там също имам своите предизвикателство и цели. Работим, за да влезем в Суперлигата на Турция“, продължи бразилецът.

Цунами коментира възможността в един сезон да стане шампион с Левски и да спечели промоция за турския елит с Ъъдър: „Би било страхотно. Много силно подкрепям Левски, за да стане шампион. Всички футболисти имат качествата, за да постигнат този голям успех“. „Гледам всички мачове на Левски и подкрепям моите колеги“, разкри Вендерсон Цунами.

„Във футбола има такива неща. Всичко се случи много бързо и за мен. Съжалявам, че не успях да се сбогувам подобаващо. Трябва да се обърна към тази невероятна публика. Уверявам ви, че се раздадох за тях и дадох всичко от себе си. Понякога не ни се получаваше, имаше и тежки моменти, за което искам да се извиня, но давах всичко от себе си, за да ги виждам усмихнати. Всичко това мисля съм го доказал с участието си на терена. Доказах, че съм се раздал докрай за тази публика“, каза бразилецът.

„Благодаря на хората, които ми помогнаха още в началото - на президента, на агента ми, на Мъри Стоилов, който ми помогна много и на този специален човек до мен (б.р. - Светлин Караначев). Мислех само за изявите си в Левски. Той ми помогна семейството ми да се чувства добре. Ако вкъщи семейството ти не е добре, не можеш да се раздадеш на максимум в работата си“, сподели Цунами.

„Говорих с треньора, възхищавам му се, после говорих и с всички футболисти. Имаме страхотни взаимоотношения с всички момчета. Беше много приятно, въпреки че имах малко време да ги видя“, завърши Вендерсон Цунами.

