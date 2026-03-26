Острови, бомби и щурм към урана: Вариантите на Тръмп за "финален удар" срещу Иран (ВИДЕО)

Пентагонът разработва военни варианти за „решаващ удар“ в Иран, които може да включват изпращане на сухопътни сили, масивна бомбардировъчна кампания и завладяване на ключови острови, твърдят двама неназовани американски служители и два други информирани източника на американското издание Axios. Вероятността от драматична военна ескалация ще се увеличи, ако не бъде постигнат напредък в дипломатическите преговори - по-специално, ако жизненоважният за световната търговия Ормузки проток остане затворен.

Някои американски официални лица смятат, че смазваща демонстрация на сила за приключване на военните действия би създала по-голямо предимство в мирните преговори или просто би дала на президента Доналд Тръмп нещо, към което да посочи и да обяви победа.

Иран също има думата за това как ще приключи войната, а много от обсъжданите сценарии биха рискували да удължат и засилят сраженията, вместо да ги доведат до драматичен край.

Четирите варианта пред САЩ

В интервюта за изданието официални лица и източници, запознати с вътрешните дискусии в Пентагона, описват четири основни варианта за „последния удар“, от които Тръмп би могъл да избере:

Нахлуване или блокиране на остров Харг, основният център за износ на петрол на Иран.

Нахлуване на остров Ларак, който помага на Иран да укрепи контрола си над Ормузкия проток. Стратегическият аванпост е дом на ирански бункери, атакуващи кораби, които могат да взривят товарни плавателни съдове, и радари, които наблюдават движението в пролива.

Завладяване на стратегическия остров Абу Муса и два по-малки острова, които се намират близо до западния вход на Ормузкия проток и са под контрола на Иран, но върху които претенции имат и ОАЕ.

Блокиране или задържане на кораби, изнасящи ирански петрол от източната страна на Ормузкия проток.

Още опции - сухопътни операции дълбоко в Иран заради обогатения уран

Американските въоръжени сили са подготвили и планове за сухопътни операции дълбоко във вътрешността на Иран, за да стигнат до високообогатения уран, заровен в ядрените съоръжения на Ислямската република.

Вместо да провеждат такава сложна и рискована операция, САЩ биха могли да нанесат мащабни въздушни удари по съоръженията, за да се опитат да попречат на Иран да получи достъп до материала, който - ако се обогати до 90% - ще бъде годен за ядрено оръжие. Дори с по-ниска чистота може да се направи т.нар. мръсна бомба, а според официални данни на ядрения надзор на ООН иранците разполагат с около 440 килограма обогатен уран на 60% и още по-големи количества 20-процентен и 5-процентен уран: Колко трябва да сме притеснени за ядрена война?

Тръмп все още не е взел решение дали да пристъпи към някой от тези сценарии, а служители на Белия дом описват всякакви потенциални сухопътни операции като „хипотетични“.

В същото време журналистът на The Wall Street Journal Алекс Уорд предупреди, че най-малко трима от най-важните сенатори и конгресмени на Републиканската партия, включително председателите на военните комисии на Сената и Камарата на представителите, вече загатват, че сухопътна операция на САЩ в Иран е реалност и дори в ход е планирането ѝ: Наземна операция на САЩ в Иран е планирана и вече е в ход? (ВИДЕО).

Тръмп е готов да ескалира при провал на преговорите

Източници на Axios твърдят, че Тръмп е готов да ескалира конфликта, ако преговорите с Иран не дадат осезаеми резултати в близко бъдеще. Той би могъл първо да изпълни заплахата си да бомбардира електроцентрали и енергийни съоръжения в Ислямската република, за което Техеран заплаши с голямо отмъщение в целия Персийски залив.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит предупреди Иран в сряда, че Тръмп е готов да нанесе удар, „по-силен от всякога“, ако не бъде постигнато споразумение. „Президентът не блъфира и е готов да отприщи ада. Иран не бива да преценява погрешно ситуацията отново... всяко насилие оттук нататък ще бъде защото иранският режим... отказва да стигне до споразумение“, каза тя.

Очаква се през следващите дни и седмици в Близкия изток да пристигнат още подкрепления, включително няколко ескадрили изтребители и хиляди американски войници. Една експедиционна единица на морската пехота ще пристигне тази седмица, а друга в момента е в процес на разполагане. Командният състав на 82-ра въздушнодесантна дивизия е получил заповед да се разгърне в региона заедно с пехотна бригада, състояща се от няколко хиляди войници.

Ирански официални лица в същото време заявиха, че не вярват на преговорните усилия на Тръмп - разглеждат ги като уловка за провеждане на внезапни атаки. Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф написа в X на 25 март, че иранското разузнаване предполага, че „враговете на Иран, с подкрепата на една страна от региона, подготвят операция за окупиране на един от иранските острови“. Галибаф вероятно е имал предвид ОАЕ и претенциите на емирствата към остров Абу Муса.

„Всички движения на врага са под наблюдението на нашите въоръжени сили. Ако предприемат някакви действия, цялата жизненоважна инфраструктура на тази страна от региона ще бъде подложена на безмилостни атаки без ограничения“, добави той.

Тръмп също заговори по темата с евентуалното включване във войната и на други страни от региона. Той твърди, че е осигурил по 2 трилиона долара от Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ, и добави, че атаките на Иран срещу тези страни са ги разгневили. „Те бяха ударени. Никой не очакваше, че ще бъдат ударени. Това ги разгневи много", каза републиканецът: Саудитска Арабия и ОАЕ вече не издържат - на косъм са да се включат във войната срещу Иран.

Източник, участващ в усилията за започване на преговори между САЩ и Иран, заяви, че Пакистан, Египет и Турция все още се опитват да организират среща между страните. Макар Техеран да е отхвърлил първоначалния списък с искания на САЩ, той не е изключил напълно възможността за преговори. „Проблемът обаче е недоверието. Командирите на Иранската революционна гвардия са много скептични, но посредниците не са се предали", добавя източникът на Axios.

