Напуснал ЦСКА със скандал „окачи обувките на пирона“ на едва 26 години

Бившият футболист на ЦСКА - Браян Морено, взе тежкото решение да сложи край на професионалната си кариера едва на 26-годишна възраст. Колумбийският нападател така и не успя да се възстанови напълно от сериозна травма, която провали кариерата му.

Всичко започна в края на 2024 година, когато той защитаваше цветовете на азербайджанския Нефтчи Баку. Морено пострада изключително нелепо – по време на радостта си след отбелязан гол във вратата на местния съперник Сабаил.

Този емоционален момент се оказа фатален за бъдещето му. Впоследствие колумбиецът претърпя хирургическа интервенция, но възстановяването не протече по план. Само няколко месеца по-късно ръководството на Нефтчи и футболистът стигнаха до споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие.

Преди това Морено се раздели с ЦСКА след голям скандал. Неговият контракт беше разтрогнат предсрочно, а ръководството на „червените“ официално обявиха, че причината е „неспазване на професионалното поведение“.

За родния колос той има има 39 изиграни мача и 10 реализирани попадения.

