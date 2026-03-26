След спорни избори: Сменят ръководството на Медицинския факултет

Ректорът на Софийски университет проф. Георги Вълчев е е освободил досегашния декан на Медицинския факултет доц. Десислава Лазарова, както и двама заместник-декани – проф. Любомир Спасов и проф. Геновева Златева, съобщиха от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това е станало след проведена срещи с Контролния съвет и ръководството на факултета.

Публикувахте от Sofia University "St. Kliment Ohridski" в Четвъртък, 26 март 2026 г.

Причината е, че Контролният съвет смята, че Общото събрание на факултета от 24 ноември 2025 г. не е било проведено по правилата. Затова не признава и избора на ръководство, направен тогава, и препоръчва да се проведе ново събрание.

На 26 март 2026 г. Академичният съвет на университета е решил официално, че това събрание и изборите са невалидни. Взето е решение ректорът да назначи временно изпълняващ длъжността декан и да свика ново Общо събрание.

Очаква се в следващите дни да бъде назначен временен декан и да се обяви дата за ново Общо събрание. В рамките на един месец трябва да се изготви нов списък на участниците и да се подготвят нови избори за ръководство на факултета.

Междувременно специалност „Медицина“ във факултета е в процес на оценка (акредитация). След като университетът получи доклада от оценката, ще трябва да отстрани всички установени проблеми и да изпълни дадените препоръки.