Първи сме в ЕС по сърдечно-съдова смъртност, почти 1/3 от българите са с високо кръвно

В България сърдечно‑съдовите заболявания (ССЗ) остават водеща причина за смърт – 60.7% от всички смъртни случаи през 2024 г., приблизително два пъти повече от онкологичните заболявания.

Това стана ясно на пресконференция на Дружеството на кардиолозите в България и на Българската лига по хипертония по повод Световния ден на придържането към терапията, предава БГНЕС.

Още: Кардиолог: Това са първите признаци на сърдечно-съдови заболявания

България е първа в Европейския съюз (ЕС) по сърдечно-съдова смъртност – през 2022 г. стандартизираният показател за смъртност от болести на кръвообращението у нас и ~ 6.3 пъти по-висок от този във Франция. Водещите причини за смърт в страната по данни на GBD 2023 остават исхемична болест на сърцето и инсулт (заедно с хипертонична болест на сърцето са сред водещите причини).

Според Световната здравна организация (СЗО) 45% от възрастните българи между 30–79 г. живеят с високо кръвно налягане (~2.4 млн. души), но едва 18% от тях са постигнали контрол на кръвното си; за достигане на цел 50% контрол са нужни още ~ 621 000 ефективно лекувани пациенти - затова придържането към терапията, опростените режими и последователното проследяване са критични.

Още: Младите са все по-застрашени от тихия убиец: Инфарктът

Според експертите работещите решения са: масов и ранен скрининг на целеви възрастови групи, максимално опростена терапия, и ранни и чести контролни прегледи след диагнозата.

Още: Учени обясниха кои наситени мазнини причиняват сърдечно-съдови заболявания