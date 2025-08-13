Сутрин или вечер - кога е правилно да поливате розите през август

Как да предотвратим увяхването на розите в жегата

Какво да правим, когато розите увяхнат в жегата

Защо розите увяхват в жегата дори след поливане

Ако розите увяхнат в горещо време, въпреки че са поливани, не забравяйте да намокрите почвата.

Поливайте розите рано сутрин и направете кладенец, за да предотвратите оттичането на вода.

Изберете топлоустойчиви сортове рози, които се справят по-добре в горещи и сухи условия.

Горещините са трудни за растенията и макар че редовното им поливане е ключово, за да се гарантира, че ще оцелеят при високите температури, растенията все пак могат да показват признаци на стрес. Розите са перфектен пример за това – те могат да увехнат в жегата, дори ако току-що сте ги полели.

Ето какво казва експерт по рози за увяхването на розите в горещо време, какво трябва да направите, ако това се случи, и начини за предотвратяване.

Защо розите увяхват в жегата дори след поливане

„Ако розите увяхват от жегата, най-вероятно изпитват топлинен стрес“, казва Анджелина Чут, ландшафтен консултант, блогър и автор на книги, специализирана в рози.

Изискванията за поливане на розите варират в зависимост от вида роза и климата, като някои рози понасят по-добре летните горещини от други. Въпреки това, при изключително горещо време всички видове рози могат да изпитат признаци на топлинен стрес.

Какво да правим, когато розите увяхнат в жегата

Чът подчертава важността на поливането на розите в точното време на деня .

„Поливайте рано сутрин или рано вечер, за да могат розите да абсорбират вода, преди жегата на деня да доведе до по-бързо изпаряване на водата“, казва тя.

Ако една роза изглежда увехнала дори след като сте я полели, препоръката на Чут е да се уверите, че поливате обилно всяко растение и, ако е необходимо, да удвоите поливането.

„Поливайте в основата на растението и се уверете, че водата се абсорбира, след което полейте отново“, казва тя.

Как да предотвратим увяхването на розите в жегата

За щастие, има неща, които можете да направите, за да предотвратите увяхването на розите в жегата. Когато засаждате рози, Чут предлага да създадете кладенец или ров около всяко растение, така че водата да отива директно в кореновата зона, вместо да се оттича от растението.

„Напълнете кладенеца с вода, изчакайте, докато водата се абсорбира и го напълнете отново“, казва тя. „Това осигурява дълбоко накисване.“

Като алтернатива, тя предлага да използвате градинска вила или инструмент, който можете да използвате, за да направите дупки около капковата линия.

„По този начин водата прониква в кореновата област по-бързо“, казва тя.

За да се спести вода , Чут препоръчва и мулчиране. 7,5-сантиметров слой органичен мулч също така поддържа кореновата зона по-хладна по време на горещо време.

Други възможни причини за увяхване на розите

Прекомерната топлина не е единствената причина, поради която розите увяхват.

„Ако почвата ви не се оттича правилно, розите може да страдат от твърде много вода “, казва Чут.

Корените на розите, когато стоят във вода, могат да доведат до кореново гниене и гъбични заболявания, предупреждава тя.

Чут посочва друга, по-рядка причина за увяхване на розите: коронна жлъчка, гъбоподобен растеж под почвата около короната на розата.

И накрая, селекцията на рози също може да е причина за увяхването им. Ако живеете в район с високи температури и суша, е важно да изберете рози, които са по-способни да понасят тези условия.

„Има много рози, като например розата флорибунда Джулия Чайлд , катерливите рози Ню Зора и безтрънната катерлива роза Зефирин Друен, само за да назовем няколко, които са по-толерантни към топлина от други“, казва Чут.