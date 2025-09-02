Тиквичките ще дават плодове до идването на студа: Народни рецепти от опитните градинари

Опитните градинари, които отглеждат тиквички, знаят много добре, че използвайки правилните торове, може значително да увеличат не само добива, но и периода на плододаване. Благодарение на правилното торене тиквичките могат да дават плодове до падането на студа.

Ето как да подхранвате тиквичките за обилно и дълго плододаване.

Кой е най-добрият тор за тиквички?

Преди всичко е важно да запомните, че през август-септември не можете да подхранвате тиквички с „химикали“, защото това е последният етап от плододаването на това растение. В противен случай веществата, които ще бъдат използвани, ще се натрупат в зеленчуците и след това ще попаднат в човешкото тяло. Вместо това е по-добре да се прибегне до народни средства.

В последния месец на лятото цялата енергия на тези растения отива за образуването на тиквички. Затова те се нуждаят от йод, бор и калций. Но азотът, който помага за растежа на листата, ще бъде излишен през този период.

Не забравяйте да им осигурите редовно поливане:

всеки ден - в горещо време;

през ден - през останалото време.

За обогатяване на почвата с калий използвайте дървесна пепел. Тя ще направи плодовете по-вкусни и ще укрепи самото растение. Трябва да разредите една супена лъжица от продукта в литър вода и да го нанесете под храста.

Можете също да добавите 10 грама борна киселина към кофа с вода. Ако комбинирате този тор с разтвор на пепел, нанесете го седмица след него.

За да наситите тиквичките с хранителни вещества, трябва да приготвите инфузия от пилешки тор (разреден с вода 1 към 20) или оборски тор (1 към 10). Разредете го във вода, оставете да престои три до четири дни и добавете по един литър под всеки храст. Не прекалявайте с тези продукти, в противен случай можете да изгорите корените.

Може да приготвите и следния тор за пръскане на тиквички. Налейте един литър топла вода в голям буркан, след което разредете в него половин чаена лъжичка суха борна киселина. След това киселината трябва да се разбърка добре и след разтваряне разтворът да се излее в 10-литрова кофа с вода. Към тази кофа се добавя 1 литър суроватка. Накрая трябва да добавите 30 капки йод, след което всичко да се разбърка добре. След това полученият разтвор може да се излее в пулверизатор и да се напръска върху тиквички.

Струва си да се отбележи, че органичните торове не действат толкова бързо, колкото минералните. Те обаче могат да се похвалят с дългосрочен ефект - могат да се прилагат по-рядко.

