Могат ли хризантемите да преживеят слана? Ето как да ги предпазите от студа!

Всички обичаме красотата и цветовете, които хризантемите добавят към есенния сезон. Ранната слана обаче може да нанесе щети на тези любими цветя. Защитата им може да помогне за удължаване на живота им, така че да продължат да виреят във вашата градина, дори когато температурите започнат наистина да падат.

Има няколко различни стъпки, които можете да предприемете, за да предпазите хризантемите от слана – ето какво препоръчват експертите.

Изберете студоустойчиви сортове

Още: Какво да направите с розите през ноември, така че да избегнете черни петна по листата

Ето една важна разлика, когато става въпрос за хризантемите: До голяма степен те се отглеждат като едногодишни и са издръжливи само в най-топлите зони, докато многогодишните са по-издръжливи. И двата вида може да са в състояние да понесат лека слана, но по-силната слана или замръзване е друга история.

Ако бъдат оставени на открито по време на силна слана, цветовете може да започнат да покафеняват и да не издържат толкова дълго. Цветовете на многогодишното градинско растение, разбира се, могат да бъдат повредени или убити от замръзване, но самото растение ще оцелее и ще цъфти отново през пролетта. Едногодишните цветя е малко вероятно да оцелеят.

Може да видите как се образува слана по повърхностите, дори ако температурата на въздуха не падне под 0 градуса по Целзий. Тези видове слани може да притеснят вашите растения, но по-ниските температури носят истински слани, които са по-вредни. Как да ги предпазите?

Още: НЕ изхвърляйте хризантемите след цъфтежа им - ето как да ги накарате да цъфтят повече от един сезон

Преместете ги на закрито

Ако вашите растения са в контейнери, тогава е много лесно временно да избегнете слани.

Едногодишните растения са доста податливи на повреди от ниски температури. Ако се прогнозира слана, можете да ги преместите в защитено пространство, като добре изолиран гараж или у дома.

Покрийте ги

Още: 5 места, на които НЕ трябва да засаждате хризантеми

Покриването на вашите растения за защита от замръзване е сравнително лесно и няма да отнеме много време. Ако прогнозираните нощни температури няма да паднат много под 0 градуса по Целзий, тогава прости предпазни мерки може да са достатъчни, за да защитят растенията ви до зори.

Намерете големи картонени кутии, обърнете ги с главата надолу върху растенията за една нощ и ги махнете на сутринта. Чаршафи или леки одеяла също могат да послужат като бърза защита. Уверете се, че оставяте покривалото, докато слънцето изгрее - можете да изчакате, докато скрежът от съседните растения се стопи като индикатор.

Избягвайте пластмасови фолиа, тъй като те могат да причинят други проблеми. Растенията ще губят ценна влага по-бързо, а трябва да дишат, за да останат живи. Можете също да ги напръскате с антидесикант, което ще създаде временен щит.

Още: Как да удължите цъфтежа на хризантемите - те ще цъфтят до падането на сланата

Грижа за вашите растения в почвата

Не е лошо да помислите и как да предпазите многогодишните растения в земята през зимата. Помислете за нанасяне на дебел слой мулч около основата за допълнителна изолация, след което изчакайте да подрежете отново до пролетта. Друг вариант е да ги пресадите в контейнер, който можете да поставите на топло място за зимата, след което да ги върнете в почвата през пролетта.