Лукът няма да изгние до пролетта, ако знаете как да го съхранявате правилно

Всеки градинар с опит знае, че за да се гарантира, че лукът се съхранява добре и не гние, е важно да се следват няколко ключови стъпки: сушене, сортиране и създаване на правилни условия на съхранение. Ето как правилно да съхранявате лук след прибиране на реколтата.

Правилно съхранение на лука през зимата

Важен етап за доброто съхранение на лука е сушенето. Това трябва да се извършва в сухо, добре проветриво място. Например, на таванско помещение, в оранжерия или под навес. Сушенето трябва да се извършва в продължение на 10-14 дни - докато шийката стане тънка и напълно суха. В противен случай лукът ще започне да гние по време на съхранение.

След изсушаване, върховете трябва да се отрежат, оставяйки шийка от 3–5 см. Трябва също да изберете здрави и цели плодове. Но съхранявайте повредените луковици отделно, за да могат да се използват първо те.

Прибиране на реколтата на лука: Грешката, заради която главите гният при съхранение

Оптимални условия за съхранение на лука

Оптималната температура за съхранение на лука е +1-+5°C (тези температурни условия се отнасят за съхранение в мазето или сутерена) или температура +18-+22°C, ако лукът се съхранява у дома, но в случая това трябва да е без температурни промени.

Необходимата влажност за съхранение на лука е ниска (60–70%), тъй като прекомерната влажност ще причини гниене.

Необходимо е да се обърне внимание и на контейнерите - най-добре е това да са мрежи, плетени кошници, кутии с дупки, найлонови чорапи.

Не съхранявайте лука в тесни торбички или пластмасови контейнери без вентилация. Луковиците трябва да „дишат“. Ето защо не бива да съхранявате главите на на дебел слой — по-добре е да го поставите в няколко кутии.

Не съхранявайте лук в близост до:

картофи - те отделят влага, което кара лука да започне да се разваля;

ябълки - те отделят етилен, който ускорява покълването;

Прочетете също: Кога е най-добре да засадите зимен лук и чесън?

Още за съхранението на лука след разрязване на главата

Друг надежден начин да запазите лука свеж след разрязване на луковицата е да използвате обикновена готварска сол. За целта изсипете солта в малък съд и поставете лука с разрязаната страна надолу. Солта създава неблагоприятна среда за растежа на микроорганизми и предотвратява образуването на мухъл по разрязаната повърхност.

Алтернативен метод за запазване на свежестта е третирането на отрязаната луковица с растително масло. След нанасяне на маслото се препоръчва луковицата да се постави в херметически затворен контейнер или торбичка. Масленият филм създава защитна бариера, предотвратявайки проникването на въздух и растежа на патогени.

Какво да засадите до лука, за да го предпазите от вредители?