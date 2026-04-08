Трик, който ще помогне на вашите овощни дървета да дават плодове по-бързо

Едно ябълково дърво може да даде плод до пет години, крушово дърво между четири и шест, а сладка череша до седем. Най-лошото? Това обратно броене започва след като засадите младите дръвчета в двора си и не включва годината или две, през които са пораснали в разсадника. Естествено, искате да съкратите времето от засаждането до наслаждаването на сочните плодове. За съжаление, няма бързо решение, а когато има такова (като се има предвид многогодишните дупки), това често е горещо обсъждана техника.

Плодовите дървета обикновено растат между 45 и 76 см всяка година, преди да започнат да дават плодове. След като станат продуктивни, те растат между 30 и 45 см годишно. Вашата цел трябва да бъде да достигнете горния диапазон на темповете им на растеж (а не да го превишавате), тъй като много бързият растеж може да забави производството на плодове.

За да подготвите почвата за успех, има няколко неща, които трябва да имате предвид, преди да засадите плодно дърво в задния си двор , като например къде купувате дървото, подложката на сорта (ако е присадена), пригодността му за вашия район и състоянието на дървото. След това се съсредоточете върху осигуряването на „оптимални“ условия – не само това, което може да понесе – за да насърчите по-добър растеж. Нека разгледаме различните съвети и трикове, за да насърчим овощните ви дървета да растат и да дават плодове по-бързо, като започнем със спецификите на избора на дървета и след това преминем към техники за резитба, съвети за поливане и други.

Изберете подложки с джуджест размер за ябълкови и крушови дървета

Въпреки че някои овощни дървета могат да се отглеждат от семена, те обикновено дават плодове по-бързо, когато са присадени. Присаждането е техника, при която се комбинират два различни сорта, като подложката определя височината и растежа на дървото, докато издънката (горната част) определя плодовете, които ще получите. Овощните дървета, отглеждани от семена, няма да отговарят на типа, затова се препоръчва домашните градинари да изберат присаден екземпляр. Освен това дървото трябва да бъде присадено върху подложка тип „джудже“ или „полуджудже“. Това е така, защото такива подложки поддържат дървото ниско в сравнение със стандартните дървета. За ябълковите и крушовите дървета това носи със себе си и допълнителното предимство на по-бързото производство на плодове от стандартните аналози - в някои случаи те могат да започнат да дават плодове почти три години по-рано.

Търсете дървета с голи корени, тъй като те са по-адаптивни

Можете да закупите различни видове овощни дървета, като например балирани и с чул, саксийни и с голи корени. Но когато темповете на растеж и производството на плодове са основни притеснения, дърветата с голи корени се справят по-добре от повечето. За да се постави това в перспектива, дърветата се изкопават от земята с помощта на машина за лопати за дървета. Въпреки най-добрите усилия, такива дървета могат да загубят близо 90% от страничните си корени, което забавя растежа им след установяване. По подобен начин, саксийните растения често развиват опасващи корени - те могат да обграждат ствола или главното стъбло, като в крайна сметка го задушават в тежки случаи. Но дори и кореновата им система да е била почти перфектна, тези дървета може да не се чувстват комфортно с новата градинска почва, която в повечето случаи е малко по-лоша от почвената смес за саксии. Благодарение на всичко това, саксийните овощни дървета може да се разрастват доста бавно след засаждането им в земята. Ако дървото се е обвързало със саксията, може да отнеме доста време, за да избута нов растеж след засаждането му. Също така, тъй като са сравнително по-стари – което оправдава по-високата им цена – е трудно да се направи ъглова резба на саксийните дървета. Това може да е недостатък, тъй като ъгловата резба е необходима за създаване на желана форма при овощните дървета.

За разлика от тях, дърветата с голи корени се изкопават от полето с по-голямата част от корените им непокътнати. Всъщност кореновата им система е почти 200% по-голяма от тази на дърветата с голи корени. Те се изкопават, когато са още малки, което обяснява защо са по-млади от дърветата, отглеждани в контейнери, и лесно се изкривяват. След като ги засадите (което трябва да стане почти веднага, тъй като искате тези голи корени да се вкарат в земята възможно най-скоро), корените на тези млади дървета могат бързо да се адаптират към почвата във вашата градина и да възобновят растежа си.