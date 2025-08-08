Трик, с който смокинята ще ви даде изобилна реколта от плодове

Възможността да събирате плодове и зеленчуци директно от собствения си двор е награда, която много градинари очакват с нетърпение. С толкова много усилия, вложени в осигуряването на оптимални условия за отглеждане и грижи, може да е обезсърчително, когато растенията ви не дават изобилна реколта.

Защо не ражда смокинята - ето какви са причините

Отглеждането на смокинови дървета не е по-различно, тъй като тези средиземноморски растения не винаги дават плодове. Подобно на другите овощни дървета , те се нуждаят от много специфични условия, за да растат смокините. Това не означава, че не можете да имате процъфтяващо смокиново дърво без плодове, тъй като много от тях ще растат щастливо с години, без да дават реколта.

Ако обаче се притеснявате, че смокиновото ви дърво не дава плодове или просто искате да го накарате да дава, ето няколко неща, които можете да направите, за да го насърчите.

3 начина да насърчите плододаването на вашата смокиня

Ако току-що сте засадили смокиново дърво или отглеждате младо растение, важно е да се отбележи, че е малко вероятно да видите плодове през първите няколко години.

„Възрастта на дървото е важна. Едно дърво няма да дава плодове, докато не навърши поне три години“, казва Анет Хирд , експерт градинар и производител на плодове в Easy Urban Gardens.

Въпреки това, по-зрелите смокинови дървета могат да бъдат насърчени да дават плодове по няколко различни начина. Открийте какво предлагат експертите, за да получите плод от смокиново дърво по-долу.

1. Осигурете на вашата смокиня оптимални условия за растеж

За успешен растеж на всяко растение е необходимо да осигурите условия за отглеждане, подобни на естествената му среда.

„Смокиновите дървета се нуждаят от горещо и сравнително сухо лятно време, за да дадат плодове. Те се нуждаят от много слънчева светлина, за да произведат вкусните си плодове“, отбелязва Анет. „Като средиземноморско растение, то не обича твърде много вода през лятото“, добавя тя.

Ако отглеждате смокиново дърво в контейнер, опитайте се да го преместите в най-топлите части на двора си в зависимост от сезона, за да му дадете най-добрия възможен шанс да произведе плодове.

2. Отстранете мъртвите и повредени растителни части

Друго ключово изискване за грижа за смокиновите дървета е резитбата, а знанието как правилно да се подрязва смокиново дърво може да му помогне да даде повече плодове.

„Редовната резитба насърчава производството на плодове, като насочва енергията на дървото. Отрежете всички излишни клони, които биха могли да крадат ресурси от потенциални смокини“, отбелязва Евън Торчио , експерт по дървета и изпълнителен директор на Tree Mender.

Като премахвате излишните клони, както споменава Евън, и тези, които са мъртви или повредени, можете да насърчите дървото да насочи енергията си към производството на плодове, вместо да се опитва да поддържа зеленина по тези клони.

Важно е да подрязвате смокиновото си дърво, когато не расте активно , в края на зимата или началото на пролетта. Това е точно преди да започне нов растеж и да подготви смокиновото дърво за производство на плодове.

3.Използвайте богат на калий тор за вашата смокиня

Точно както торенето на други овощни дървета , осигуряването на правилната растителна храна на вашата смокиня може да ѝ помогне да бъде по-продуктивна. Не всеки тор е подходящ за всяко растение, поради което е ключово да се наблюдават номерата на NPK торовете за растения и да се прави разлика между азот, фосфор и калий в тях - всяко хранително вещество има различен стимулиращ ефект върху растенията.

„Торът ще помогне, но трябва да има достатъчно количество калий, за да се насърчи плододаването, и да не е твърде богат на азот“, казва Анет.

Калият помага на растенията по редица начини и носи забележителни ползи за овощните дървета, като ускорява процесите на зреене. Междувременно, азотът обикновено помага за растежа на листата и поддържането на яркозеления им цвят.

„Торове, които имат донякъде сходни съотношения на калий и азот, ще работят добре. Торове, специално формулирани за цитрусови дървета, също ще работят добре“, предлага Анет.