Трик, с който стайни растения ще цъфтят много по-бързо

Ако обичате да градинарствате, вероятно имате няколко стайни растения, които растат у дома. Докато някои осигуряват целогодишна зеленина, други могат и да цъфтят. Може би обаче се чудите - как можете да накарате тези растения да цъфтят по-бързо?

Има няколко ефективни, естествени метода. Те ще ускорят процеса с няколко дни или седмица, но няма магическа пръчка, която може да накара цветята да цъфтят за една нощ. Освен това, отделните растения имат различни нужди, така че винаги проверявайте два пъти, преди да продължите с различни методи за поддръжка. Ето няколко начина, по които можете да накарате цветята да цъфтят по-бързо у дома.

Увеличете светлината

Излагането на растенията ви на по-ярка светлина е добра първа стъпка и ще помогне за съкращаване на времето за цъфтеж. „Преместете растението по-близо до ярък прозорец с филтрирана светлина или използвайте обикновена LED лампа за отглеждане “, казва Розалин Ортега, основател и изпълнителен директор на All About Planties. „За повечето цъфтящи растения се стремете към 8 до 12 часа ярка светлина дневно.“

Искате да пресъздадете ярък пролетен ден в дома си. „Слънчев прозорец, който можете леко да отворите, за да създадете нежен въздушен поток, особено при лек спад на температурата през нощта, е добро място за довършване на цъфтежа“, казва Шейн Плиска, експерт по стайни растения и изпълнителен директор на Planterra Interior Landscaping.

Плиска отбелязва, че комбинацията от ярка светлина, дневна топлина и въздушен поток сигнализира на растението, че е време да цъфти. „При подходящи условия това може да ускори цикъла на цъфтеж с няколко дни до около седмица - понякога и по-дълго, в зависимост от растението“, казва той.

Внимателно хранене

В допълнение към по-ярката светлина, Ортега предлага внимателно подхранване на растението по време на активния му растеж. „Използвайте лека доза тор, който насърчава цъфтежа, през пролетта и лятото, около веднъж месечно“, казва тя. Не прекалявайте обаче, тъй като твърде много тор може да доведе до повече листа и по-малко цъфтеж. Също така, „ако светлината е слаба, торът няма да предизвика цъфтеж“, казва тя.

Торовете, които стимулират цъфтежа, обикновено съдържат по-високи нива на фосфор . Търсете такива с по-ниско съдържание на азот, по-високо съдържание на фосфор и умерено съдържание на калий.

Регулиране на температурите

Въпреки че е необходима топлина през деня, леко понижение на нощната температура ще помогне за стимулиране на цъфтежа. „За много орхидеи и някои цъфтящи растения малко понижение на нощната температура помага“, казва Ортега. „Дръжте растението в малко по-хладна стая през нощта в продължение на две до три седмици, като същевременно поддържате добра светлина.“

Въпреки това, не е желателно да понижавате температурата твърде много. „Избягвайте студени течения и резки температурни промени“, казва Ортега. Това може да причини прекомерен стрес за растението.

Поливайте дълбоко

Искате да сте сигурни, че поливате редовно и обилно , но проверете дали горният сантиметър или два от почвата е изсъхнал, преди да полеете отново.

Поддържането на постоянно количество вода помага да се избегне стресът на растенията; Ортега отбелязва, че някои цъфтящи растения могат да забавят цъфтежа, ако са твърде стресирани. „Полейте обилно, след което оставете излишното количество да се отцеди“, казва тя. „Полейте отново, когато горният един-два сантиметра почва е сух, а не по строг график.“

Стресирайте растението за определени сортове

От друга страна, някои растения всъщност се нуждаят от малко стрес, за да започнат да цъфтят. Например, някои може да предпочетат да са малко изсушени и с ограничени корени . „В природата цъфтежът за размножаване се задейства при лек стрес“, казва Плиска.

Той отбелязва, че ако се чувстват твърде комфортно с листа, която е „дебела, пухкава, зелена и щастлива“, тогава ще се фокусират върху производството на листа, а не на цветове. Хоите, с техните восъчни лози, които могат да цъфтят в ефектни звездовидни цветове, са добър пример - те трябва да бъдат изсушени и свързани с корените, за да се появят цветовете.