Трик в края на октомври: Направете това и ще забравите за черните петна по розите

Розите са истинска украса на всяка градина. Красотата им не оставя никой безразличен, но тези растения са доста капризни и често страдат от болести. Ако отглеждате това красиво цвете в градината си, знаете много добре, че е необходимо да се грижите правилно за него. Всяка една грешка в грижата за розите може да даде пагубно отражение върху последвощото им развитие и цъфтеж.

В случая е важно е да се полагат навременни грижи за розовите храсти, които включват не само поливане, торене и резитба, но и защита от болести и вредители. Най-коварното заболяване са така наречените черни петна, които могат да унищожат храста дори за един сезон.

Прочетете също: Подрязване на розите преди зимата: Кога и как е правилно да го направите

Какво да се грижим за розите в края на октомври, за да се преборим с черните петна по тях?

Лесно е да се разпознае болестта - по листата и леторастите се появяват тъмни петна, наподобяващи следи от гниене. Ако не се предприеме навременни мерки, розата губи листата си и отслабва преди зимата.

Експерти споделят доказан начин за пълно премахване на черните петна по розите през есента. В случая не е достатъчно единствено третирането с фунгицид. Има няколко допълнителни и лесни за изпълнение стъпки, които всеки градинар трявба да приложи.

Ето какво включва борбата с черните петна по розите през октомври: Премахнете падналите листа изпод храстите - те често са източник на инфекция. Огледайте растенията и отрежете всички засегнати клони. Пригответе разтвор на фунгицид и третирайте храстите съгласно инструкциите. Повторете процедурата два пъти с интервал от няколко дни.

Вижте още: Как правилно да покриете розите, за да цъфтят пищно следващия сезон

В края на сезона разкопайте почвата под храстите - това ще подобри обмена на въздух и ще помогне да се избегне повторно заразяване.

По отношение на торенето, то е необходима част от предзимната подготовка. Отслабените растения се справят по-добре с неблагоприятните метеорологични условия, ако бъдат наторени преди развалянето на времето. В идеалния случай е добра идея да полеете цветята с монокалиев фосфат. Може да го заместите с 1 супена лъжица суперфосфат и калиев магнезиев сулфат - това количестов се добавя на квадратен метър цветна леха. Разпределете тора равномерно и след това не забравяйте да заровите сухите гранули в почвата с мотика.

Следвайки тези прости стъпки, ще осигурите здравословен и обилен цъфтеж на розите си през следващата година.

Прочетете също: Грешката при резитба на розите, заради която те няма да преживеят зимата