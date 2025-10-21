Подрязване на розите преди зимата: Кога и как е правилно да го направите

Подрязването на розите преди зимата е важен етап от грижата за растенията. Голяма част от градинарите са на мнение, че е по-добре да оставят розите неподрязани, за да се избегне рискът от замръзване, но това е погрешно схващане. Подрязването на розите преди студа е необходима процедура, която помага на растенията да преживеят зимата и да зарадват с буйния си цъфтеж през следващия сезон.

Значението на резитбата на розите преди настъпването на зимата

Ако не се подрязват, розите могат да натрупат влага по леторастите си, което води до преовлажняване и поява на болести. Също така, дългите леторасти под тежестта на снега могат да се счупят, което ще навреди на растението. Подрязването помага за подготовката на розите за зимния период, като ги предпазва от механични повреди и гниене.

Трябва ли розите да се третират с урея преди зимата?

Кога е най-добре да се подрязват розите?

Струва си да подрежете розите непосредствено преди настъпването на зимните студове, когато температурата навън се установи в интервала от +5°C до -3°C. Именно по това време растението започва да се подготвя за период на покой и резитбата няма да наруши естествения му ритъм. Важно е да не бързате с извършването на процедурата, защото ранната резитба може да стимулира растежа на нови издънки, които няма да имат време да се укрепят преди падането на сланата.

Как правилно да подрязваме рози

Оставете издънките на около 40 см над земята. Това ще запази основните части на растението, но същевременно ще го предпази от щети през зимата. Важно е да се направи наклонен разрез. Това помага за оттичане на водата и предотвратява натрупването на влага по разрезите, което намалява риска от гниене. Използвайте остри и чисти ножици за резитба, за да избегнете смачкване на леторастите.

Подготовка на розите за зимата: Кога и как да я направите през октомври

Всички тънки издънки също трябва да бъдат отрязани. Те са по-чувствителни към слана и е най-вероятно да замръзнат през зимата, така че е по-добре да ги премахнете предварително, за да не отслабите растението.

След резитбата розите трябва да бъдат покрити, за да се предпазят от замръзване. Най-лесният вариант е да покриете розите с почва. Това изисква около една кофа почва на храст. Тази защита ще помогне за поддържане на топлинния баланс в корените. Торфът е друг вариант за подслон. Използвайте същия принцип като при почвата: един храст - една кофа торф.

В допълнение към резитбата и покриването, е важно да се осигурят на розите хранителни вещества, които ще им помогнат да презимуват и да наберат сили за пролетен растеж. Използвайте суперфосфат в количество от 50 гр на храст. Това подхранване ще осигури на розите необходимите микроелементи, които ще им помогнат да понесат по-лесно зимния студ.

