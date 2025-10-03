Трябва ли да се прекопава градината през есента?

Есенното копаене на градината е традиция, предавана от поколение на поколение. Смята се, че това подготвя почвата за предстоящото засаждане следващата пролет. Но днес много градинари се чудят: необходимо ли е да прекопават градината си през есента или може да се направи през пролетта? Опитът показва, че есенното копаене има очевидни предимства, но не винаги. Ето какво трябва да знаете за правилното му извършване.

Необходимо ли е да се прекопава градината през есента?

Дилемата „Трябва ли да прекопавам градината си през есента?“ е разделила градинарите на тези, които са „за“ и „против“ идеята. Опитни градинари от своя страна съветват градината да се прекопае, но подчертават, че това трябва да се прави разумно, и предлагат редица аргументи:

есенното копаене подобрява състоянието на почвата;

изкопаната през есента площ е по-лесна за обработка през пролетта;

сланите унищожават вредителите и техните ларви, които остават на повърхността на почвата след изкопаване;

по този начин броят на плевелите може да бъде значително намален - семената и корените им, останали на повърхността, замръзват през зимата;

През пролетта изкопаната почва абсорбира по-бързо разтопената вода и поддържа правилния обмен на въздух. Ако добавите торове по време на копаене, те ще имат време да се разградят през зимата и да обогатят почвата в градината ви.

Есенното копаене е особено важно, ако почвата е тежка. Леката почва може лесно да се разрохка, но песъчливите почви са друг казус - в случая се препоръчва се пролетна обработка на почвата.

Как правилно да изкопаем градина през есента?

Копането обикновено започва през септември или октомври. Най-добре е да се копае, когато почвата е сравнително суха – след дъжд работата ще бъде много по-трудна и по-малко ефективна. За копаене обикновено се използва лопата или градински вили, в зависимост от вида на почвата.

Как да изкопаем правилно градината:

копайте „до дълбочината на острието на лопатата“ - това е приблизително 20 сантиметра (за тежка почва можете да копаете по-дълбоко - 25-30 см, за лека почва 15 см е достатъчно);

обръщайте всяка бучка - корените на плевелите ще бъдат на повърхността и ще изсъхнат по-бързо, а вредителите и микроорганизмите ще умрат от студа;

не раздробявайте буците - не е необходимо, тъй като те ще се намокрят от дъжда и снега.

Няма нужда почвата да се раздробява до фин прах, защото естествената бучковидна структура помага тя да „диша“ по-добре и да задържа влагата по-добре. Важно е да прекопаете градината преди началото на дъждовния сезон или падането на сланата.

