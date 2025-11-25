Увийте овошките преди зимата и няма да съжалявате - реколтата за следващата година ще бъде по-голяма, отколкото си мислите

През есента подготвяме овощните дървета за зимен покой. Третиранията, които извършваме сега, са от решаващо значение, тъй като те определят реколтата за следващата година. Интересното е, че нашият списък със задачи може да включва повече от просто варосване и мулчиране. Можем да защитим овощните дървета по необичаен начин – просто да увием стволовете им с алуминиево фолио. Разберете защо и как да го направите правилно.

Защо да увиваме овощните дървета с алуминиево фолио?

Овощните дървета се нуждаят от опора преди зимата, за да им помогне да оцелеят в суровите условия. По това време на годината те са уязвими не само към минусови температури и увреждане на тъканите, което може да се прояви като напукана кора. Когато други източници на храна са оскъдни, стволовете им са привлекателни за гладни животни като зайци, елени, мишки.

Когато става въпрос за защита на овощните дървета от зимата, първото нещо, което идва на ум, обикновено е мулчиране, варосване и използване на защитни мрежи. Струва си обаче да дадем шанс на увиването на стволовете в обикновено алуминиево фолио, което използваме ежедневно в кухнята.

Какви са ползите?

Предотвратяване на щети от замръзване – през зимата температурните колебания са опасни за дърветата. През деня слънцето ги нагрява, докато през нощта сланата бързо ги охлажда, причинявайки пукнатини в кората. Алуминиевото фолио предпазва от това, като действа като огледало – отразява слънчевата светлина, помагайки за поддържане на постоянна температура.

Защита от животни – нежната кора на овощните дървета е деликатес за елени и гризачи. Фолиото, което прилепва към ствола, действа като физическа бариера, което прави гризането трудно или дори невъзможно. Освен това, шумоленето и блясъкът действат като възпиращ фактор.

Намаляване на вредителите – много вредители зимуват по дърветата в пукнатини в кората или снасят яйца там. Алуминиевото фолио дезориентира вредителите, които търсят убежище другаде, така че през следващия сезон имаме по-малъм шанс да получим червиви плодове.

Подобряване на производството на плодове – дърветата, които не са отслабени от вредители или повреди, насочват цялата си енергия към образуване на пъпки и завръз на плодове. Използването на алуминиево фолио за увиване на стволовете ще ни позволи да се радваме на много по-големи добиви.

Как да поставим алуминиево фолио върху овошка?

Алуминиевото фолио трябва да се постави правилно върху плодното дърво, за да се получат добри резултати. Ето как да го направите стъпка по стъпка:

Подготовка на дървото – използвайте четка, за да премахнете мъх и лишеи от кората. Също така, използвайте гребло, за да премахнете падналите листа от зоната около дървото.

Увиване на ствола – Поставете алуминиево фолио върху ствола от около 15 см над земята, като работите отдолу нагоре. Важно е да го поставите с лъскавата страна навън, тъй като това ще отразява светлината и ще предпази кората от нагряване. Увийте материала, като ходите около дървото, като се уверите, че слоевете се припокриват. Фолиото не трябва да е плътно прилепнало към кората – оставете известно пространство, за да осигурите достъп на въздух и да предпазите от влага. Завършете на височина приблизително 1 м, под клоните.

Закрепване – Закрепете фолиото отгоре и отдолу с тиксо или завържете с връв, за да предотвратите хлъзгането му.

Поставете алуминиевото фолио след първите слани, за предпочитане през декември. Може да се използва за всички видове – сливи, круши, ябълки, череши, череши, праскови и кайсии. Не забравяйте да премахнете фолиото в началото на пролетта, веднага щом температурите се стабилизират. Ако държим материала по-дълго и стане много топло, ще повредим дърветата повече, отколкото ако ги оставим незащитени през зимата.

