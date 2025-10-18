За да се отървете от крастата по ябълката, направете това през есента

Крастата (Venturia inaequalis) е коварно гъбично заболяване, което представлява сериозна заплаха за ябълковите дървета. То може да съсипе цяла реколта, превръщайки сочните плодове в черни и болни. Най-голям риск от инфекцията възниква през пролетта, когато температурите варират от 6 до 26 градуса и има достатъчно валежи. За да се осигури защита на реколтата обаче, е необходимо да се действа стратегически и есента да се използва като ключово време за унищожаване на инфекцията, която презимува в градината.

Но дори и да имате стара овощна градина, крастата не е смъртна присъда. Експертите съветват да се извърши качествена обработка на овощната градина през есента, което ще направи дърветата по-здрави, ще помогне на ябълковите дървета да понасят по-добре студа и ще предотврати презимуването на спорите на инфекцията.

Какво да правим през есента, за да се справим с краста по ябълковите дървета?

Общо почистване: унищожаване на гнездото на инфекцията. Този етап е от решаващо значение и всъщност представлява унищожаването на огнището на краста. Причинителят на болестта зимува в паднали листа, сухи клони и засегнати плодове, останали под дървото.

Следователно, стратегията тук е радикална - целият този натрупан органичен материал трябва внимателно да се събере изпод всяко дърво. Събраните отпадъци, клони и болни плодове е най-добре да се изгорят. Без това щателно почистване, което елиминира основния източник на инфекция, всички последващи химически обработки ще бъдат до голяма степен безполезни, тъй като гъбичните спори ще останат на мястото си.

Борба с крастата с химикали. Химическите третирания се прилагат най-добре след пълното окапване на листата, което осигурява максимално проникване на активната съставка. Въпреки че някои градинари, фокусирани върху запазването на реколтата, пръскат с препарати, съдържащи трифлоксистробин, две седмици преди прибиране на реколтата (за потискане на краста, брашнеста мана и болести по съхранението), основната борба се води по-късно.

За окончателното, радикално третиране, градинарите избират мощни, изпитани във времето продукти, насочени към унищожаване на спори, които могат да презимуват:

Класически медни препарати. Това е традиционната „тежка артилерия“. Използват се 3% разтвори на меден или железен сулфат или се приготвя бордолезова течност (смес от меден сулфат и вар).

Урея. Това е синтетичен азотен тор (не се използва в биологичното земеделие), който има мощен противогъбичен ефект. Може да се използва самостоятелно или за усилване на ефекта на медни препарати.

Ценен бонус от използването на урея е високата концентрация на азот (46%). При пръскане през есента, тя има неочакван, но стратегически важен страничен ефект: забавя цъфтежа на пъпките през пролетта с 5-7 дни. Тази малка пауза може да бъде от решаващо значение, тъй като позволява на градината да „избегне“ опасността от късни пролетни слани, което е особено важно за северните и централните райони.

