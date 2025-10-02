Резитба на ябълката през есента: Как се прави

За разлика от пролетната резитба, която е насочена към формиране на перфектна корона, есенната резитба не е задължителна, но е необходима за поддържане на здравето на ябълката. Тя трябва да бъде санитарна - това означава, че се премахват само сухи, счупени, болни или слабо развити клони. Това е време за прецизност в резитбата, а не за радикални промени в короната.

Санитарна резитба на дърветата: ключът към здравето и реколтата от ябълки

Санитарната резитба е най-щадящата, но важна форма на грижа, чиято основна цел е да се елиминират потенциални огнища на инфекция. Чрез премахване на повредени клони намаляваме риска от вредители и патогени. Тя също така предотвратява случайно счупване на сухи клони под тежестта на сняг или силни ветрове, което, освен всичко друго, предпазва хората и другите растения в градината.

Резитба на ябълката: Грешки, които ще ви оставят без плодове

Освен това, енергията на растението, която преди това се е изразходвала за поддържане на нежизнеспособни части, сега е насочена към укрепване на здрави издънки, което в крайна сметка допринася за по-добър добив през следващата година.

Кога можете да подрязвате ябълковите дървета през есента: оптимално време

Времето за есенна резитба зависи критично от климатичните условия на региона. Основната отправна точка е пълното опадане на листата, което сигнализира за края на вегетационния период. В зависимост от региона и времето, това може да стане от края на септември.

Важно: Подрязването трябва да се извърши две до три седмици преди началото на силните слани. Изберете сух, ясен ден с температура на въздуха около +5 °C за работа.

1 супена лъжица от това под ябълката и плодовете ще станат 2 пъти по-големи

Ако през зимата е необходима спешна резитба (например, след като клоните се счупят под снега), работата се извършва само по време на размразяването, но в същото време на мястото на отрязване задължително се оставя пън с дължина 15–20 см. Той поема основните щети от замръзване, защитавайки ствола, и може да бъде напълно отстранен през пролетта.

Как да подрязваме ябълковите дървета

Необходимо да се спазват няколко ключови правила, които осигуряват бързо заздравяване на раната. Абсолютно забранено е да се премахва повече от 10% от короната. Прекомерното подрязване отслабва дървото и увеличава риска от инфекция. За работата се използват само чисти, остри и предварително дезинфекцирани инструменти. Разрезите трябва да са равни, гладки, без гънки или разкъсвания, тъй като неравните рани заздравяват дълго време.

При отстраняване на клон близо до ствола, разрезът се прави по ръба на пръстеновидния приток - това е специална област от кората, където са концентрирани тъкани, които насърчават заздравяването. Самият приток не може да се реже, тъй като това нарушава естествения процес на регенерация.

Ножиците за клони с диаметър до 2–3 см се използват най-често, както и ножиците за по-дебели клони (над 5 см), а трион се използва рядко. Ъгълът на рязане трябва да бъде 30–45 градуса , за да не се натрупва вода от дъжда или снега по повърхността.

Как да предпазите ябълката от измръзване през зимата?