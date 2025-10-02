Какво ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прави след резитба на ябълката през есента?

Подрязването на ябълката през есента е част от нейната подготовка за зимата. Въпреки че за разлика от пролетната резитба, есенната не е задължителна, нейното пропускане ще се отрази негативно на бъдещата реколта. Но за да донесе максимална полза за дръвчета, есенната резитба трябва не само да се извърши правилно и да се приложат точно определени действия след нейното извършване.

Експертите препоръчват да се избягва радикално прореждане на короната и силните резници през този период. Факт е, че през есента дървото активно навлиза в състояние на покой, имунитетът му отслабва, а раните, които не са успели да заздравеят, стават изключително уязвими. Те са отворена врата за патогенни микроорганизми, които остават активни дори при ниски температури. Гъбичните инфекции, проникващи през незащитени разрези, могат да причинят некроза на тъканите, а това е особено опасно, измръзване при продължителни студове.

Какво трябва да направите след резитба на ябълковото дърво през есента?

Всички разрези трябва да се третират с градински вар или водоразтворими дезинфектанти, за да се запечата раната и да се предотврати проникването на инфекции в нея.

Как да предпазите ябълката от измръзване през зимата?

Отрязаните клони, особено засегнатите от болести, трябва да се събират и отстраняват от градината (най-добре е да се изгорят, а ако не може да го направите, извърлете ги далече от градината, за да сте сигурни, че ще се избегне разпространението на заразата). Падналите и изгнилите плодове също се отстраняват, тъй като те са идеален дом за развитието на краста, монилиоза и други гъбични заболявания през зимата. Строго е забранено да се оставят растителни остатъци в околостволовите кръгове.

След резитбата, нанесете фосфорно-калиеви торове върху почвата (например суперфосфат и калиев сулфат, 300 гр на дърво) или сложни смеси без азот, тъй като азотът стимулира растежа, което е нежелателно преди период на покой. Освен това можете да използвате дървесна пепел, която е източник на калий.

Почвата в периметъра около ствола на дървото трябва да се навлажни, особено ако есента е суха, така че кореновата система да натрупа достатъчно количество влага.

Важна стъпка е варосването на стволовете, което предпазва кората от слънчево изгаряне през пролетта и от вредители. За допълнителна защита стволовете могат да бъдат увити с градинска мрежа или агрофибър.

Само като осигурите на ябълковото си дърво цялостна грижа - от премахване на старите клони до подхранване, това гарантира, че то ще преживее зимата без сериозни щети и ще започне нов цикъл на растеж през пролетта.

Резитба на ябълката през есента: Как се прави