Задължителна есенна подготовка на градината за зимата

Подготовката на лехите и растенията през есента поддържа ландшафта ви подреден и ви дава силен старт през пролетта, като създава идеалната среда за отглеждане на дългоочакваните едногодишни цветя и зеленчукови растения.

С малко добра подготовка за зимата – и като следвате някои есенни правила за градинарство – можете също да намалите вредителите, да подобрите здравето на почвата, да се справите с плевелите и дори да помогнете на дивата природа. Затова пригответе градината си за сън и оставете както вас, така и вашия ландшафт да си починете спокойно през зимата с тези важни задачи.

Що се отнася до есенното почистване , градинарите са склонни да принадлежат към един от два лагера. Някои предпочитат цялостно почистване, премахвайки всички растителни остатъци, за да се намалят вредителите и болестите, които могат да презимуват, и за да се придаде по-подреден вид.

Други възприемат по-естествен подход, твърдейки, че растителните остатъци също така поддържат дивата природа, осигурявайки подслон за полезни насекоми и опрашители. Освен това, семенните главички по растения като ехинацея , седум и декоративни треви осигуряват ценни хранителни източници за птиците. Позволяването на естественото разлагане на част от растителния материал също връща органичната материя в почвата, обогатявайки я за растеж през следващата година.

За среден вариант, премахнете болните или нападнатите от вредители растения, но оставете част от градината си необезпокоявана за дивата природа. В райони с висок пешеходен трафик, гребете листата, за да предотвратите опасности, но се опитайте да оставите някои, които да действат като естествен мулч за цветните лехи.

Като част от почистването, не забравяйте за инструментите. След като времето започне да се охлажда, е време да източите градинските маркучи и пръскачки, за да предотвратите замръзването и напукването им. Навийте маркучите спретнато на руло и ги съхранявайте на закрито, за предпочитане окачени, за да предотвратите прегъване. Почистете и наострете градински инструменти , като ножици за клони, лопати и кантиращи машини, преди да ги приберете.

Добре поддържаните инструменти ще ви спестят време и главоболия, когато сте готови да се заемете с градината си през следващия сезон.

Есента е идеалното време за засаждане на пролетно цъфтящи луковици като лалета , нарциси и алиуми , което им осигурява решаващия хладен период, от който се нуждаят, за да се вкоренят преди зимата. За да се приспособят добре, стремете се да засадите луковиците, докато земята е все още обработваема, преди да замръзне

Изберете добре дренирано място с добра слънчева светлина и засадете луковиците на дълбочина около три пъти по-голяма от височината им, като ги раздалечавате на няколко сантиметра една от друга, за да предотвратите пренаселеност. Добавянето на малко тор за луковици в дупката също може да им помогне да си осигурят хранителните вещества, от които се нуждаят, за да цъфтят през пролетта.

За нежните летни луковици , като далии , гладиоли и кана лилии , които не са издръжливи на ниски температури, ще трябва да ги изкопаете и да съхранявате луковиците за зимата . Започнете, като подрежете останалите листа до около 2,5 см над луковицата или грудката и внимателно изчеткате излишната почва. След това оставете луковиците да изсъхнат на хладно и тъмно място за няколко дни, за да предотвратите появата на мухъл. След като изсъхнат, поставете луковиците в хартиени торбички или контейнер, пълен с торфен мъх, вермикулит или дървени стърготини. Това ги държи изолирани и предотвратява натрупването на влага.

Съхранявайте контейнера на хладно и сухо място с температура между 5-10°C – неотопляемо мазе или гараж са подходящи. С настъпването на пролетта, след като опасността от замръзване отмине, можете да презасадите тези луковици, за да се насладите отново на пъстрите им цветове.