Учени направиха ново откритие за евентуално унищожение на Земята

Астрономи откриха мистериозен „железен прът“ в центъра на близка мъглявина, който може да даде представа за мрачната съдба на Земята. Според Mirror, в мъглявината Пръстен, разположена на 2283 светлинни години от Земята, е открита лента от йонизирани железни атоми и учените никога не са виждали нещо подобно. В нова статия изследователите твърдят, че това може да са останки от скалиста планета, подобна на Земята, която е била унищожена от умираща звезда, така че тази невиждана досега структура в мъглявината Пръстен може да разкрие как ще изглежда Земята, след като бъде унищожена от Слънцето.

Евентуален сценариий за края на Земята

Въпреки че изследователите все още не са сигурни как е могъл да се образува този странен мост, има два вероятни сценария. Или тази лента се е образувала от някакъв неизвестен процес по време на изхвърлянето на мъглявина по време на колапса на родителската звезда, или е дъга от плазма, образувана от изпарението на скалиста планета, попаднала в зоната на по-ранното разширяване на звездата.

„Знаем, че много звезди имат планети около себе си и ако е имало планети около звездата, която е образувала мъглявината Пръстен, те щяха да се изпарят, когато звездата се е превърнала в червен гигант“, каза авторът на изследването Роджър Уосън пред Daily Mail.

„А масата на желязото в пръчката приблизително съответства на това, което може да се очаква от изпарението на планета: ако Меркурий или Марс се изпарят, те ще дадат малко по-малко желязо от пръчката в пръстена, а ако Земята или Венера се изпарят, тогава малко повече“, добавя той.

Ако последното е вярно, тази странна структура би могла да предостави завладяващ пример за това как би изглеждала нашата планета за астрономите след милиарди години.

Когато звезди като нашето Слънце изчерпят ядреното си гориво в края на живота си, външните им слоеве се набъбват до огромни размери, докато ядрото се свива и охлажда. В крайна сметка ядрото се свива в малко бяло джудже, лишено от гравитацията, която да държи звездата цяла, а външните слоеве се разпадат, оставяйки след себе си планетарна мъглявина.

Когато това се случи с нашето Слънце след около пет милиарда години, учените смятат, че е много вероятно Земята да бъде унищожена. С разширяването на Слънцето, Земята или ще бъде изпарена от интензивната топлина, или ще бъде разкъсана и привлечена от мощни гравитационни приливни сили.

