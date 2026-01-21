Защо нощното зареждане "убива" смартфона ви?

Оставянето на смартфона включен за една нощ е навик, споделян от милиони хора. Технологичните експерти обаче все по-често предупреждават, че това удобство може да струва живота на батерията ви. За да поддържате батерията си в максимален капацитет за по-дълго време, трябва да промените подхода си към зареждането на мобилното устройство.

За да разберете защо пълното зареждане може да бъде вредно, е важно да разберете как работят литиево-йонните батерии. Когато телефонът се използва (разрежда се), литиевите йони се преместват от отрицателната към положителната страна чрез гелообразно вещество, наречено електролит.

В същото време електроните протичат през външната верига в същата посока, захранвайки устройството. Зареждането обръща този процес, като натоварва химичните компоненти на батерията.

Златно правило за зареждане на смартфона

Експертите са заключили, че за да се увеличи максимално живота на батерията, най-добре е нивото на зареждане да се поддържа между 20 и 80% през целия ден.

„Ако искате да поддържате максимално дълго живота на батерията си, можете ръчно да ограничите зареждането до 80%“, съветват експертите. Постоянното зареждане до 100%, особено ако телефонът остане включен в контакта с часове след достигане на пълен заряд (както може да се случи през нощта), оказва ненужно натоварване на батерията.

Как Apple решава този проблем?

Съвременните смартфони, особено iPhone, вече имат вградени функции за интелигентно управление на енергията. Apple обяснява на уебсайта си, че iPhone зарежда до 80% възможно най-бързо, но след това превключва на „трикъл charging“ (масивно зареждане). В този режим скоростта на зареждане е значително намалена, за да се намали натоварването на батерията и да се ограничи нейното нагряване.

Apple обяснява и концепцията за цикъл на зареждане: един цикъл се случва, когато използвате 100% от капацитета на батерията, дори това да не се случи наведнъж. Например, може да използвате 75% от заряда на батерията през деня, да заредите телефона напълно през нощта и след това да използвате още 25% на следващия ден. Това се сумира в един пълен цикъл.

Сет Гефтик, вицепрезидент по продуктов маркетинг в компанията за киберсигурност Huntress в интервю за Newsweek., сравни зареждането с упражненията.

„Обичам да го възприемам като тренировка. Разпределяш енергията си, вместо да се изчерпваш наведнъж, така че можеш да издържиш по-дълго и да се чувстваш по-добре в дългосрочен план“, отбеляза експертът.

Той препоръчва да зареждате телефона си на кратки интервали през целия ден, за да дадете възможност на батерията да „почине“. Ключът е да следите температурата: „Докоснете телефона си и ако прегрява, извадете го от зарядното устройство. Бъдете внимателни с устройството си, за да сте сигурни, че ще издържи възможно най-дълго.“

