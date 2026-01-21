Какво е общото между слоновете и най-вкусното кафе в света?

Кафето Black Ivory се смята за едно от най-скъпите и вкусни кафета в света. То се „произвежда“ в стомасите на азиатски слонове, където уникален химичен процес трансформира вкуса на напитката.

Най-вкусното кафе в света - какво общо има със слоновете

Ако сте си мислили, че най-доброто кафе е копи лувак (прекарано през стомаха на цибетка), грешите. Истинските ценители търсят сорта Черна слонова кост. Това кафе се произвежда само в един резерват в Тайланд, като се хранят с узрели кафеени череши слонове и след това зърната се измиват от екскрементите им.

Изследователи от Токийския научен институт са открили защо тази напитка е описана като „изключително гладка, с нотки на шоколад“. Изданието ScienceAlert пише за това.

Генетикът Такуджи Ямада и неговият екип решили да проверят дали микробиомът на слона влияе върху химичния състав на зърното. Те анализирали проби от тор от шест слона: три били хранени с кафеени зърна, а три – със стандартна храна.

Оказва се, че любителите на кафе активират специфични групи бактерии в червата си. Те действат като естествени ферментатори.

Как изчезва горчивината

Основният враг на вкусното кафе е пектинът (вещество, което се намира в клетъчните стени на растенията). Когато зърната се изпекат, пектинът се разгражда на съединения, които придават на напитката характерната ѝ горчивина.

Проучването установи: В стомаха на слона, уникални микроби активно разграждат пектина и целулозата още преди печене. Заедно с пектина изчезва и предстоящата горчивина. Химичният анализ потвърди, че зърната Black Ivory съдържат значително по-малко от съединението 2-фурфурилфуран, което е отговорно за горчивия вкус на обикновеното кафе.

Учените отишли ​​по-далеч и сравнили микробиома на слоновете с този на кравите, прасетата и кокошките. Оказало се, че само слоновете имат „пълния набор от инструменти“ (необходимите ензими и бактерии), за да премахнат напълно пектина от зърнените култури. Тоест, това не е просто преминаване през храносмилателния тракт, а сложен биохимичен процес, който превръща обикновеното кафеено зърно в деликатес.

„Нашите открития показват, че непълното смилане на кафеените череши от слоновете помага за „отстраняването“ на онези части от зърното, които стават горчиви по време на печене, което води до много по-деликатен вкусов профил“, заключиха изследователите.

