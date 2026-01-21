Топ трик: Как да използвате наполовина по-малко дърва за огрев и да горят по-дълго

Хората, които се отопляват с дърва през зимата, винаги търсят начин за намаляване на потреблението на суровината за огрев. Обикновен дървата за огрев горят бързо и понякога произвеждат малко топлина. Но има трикове, които осигуряват по-дълго горене и повече топлина с употребата на по-малко суровини

Как правилно да се отоплявате с печка на дърва

Всеки, който някога се е отоплявал печка на дърва, знае, че понякога, дори и с голяма купчина, желаният резултат не се постига – дървата изгарят, но не произвеждат топлина, което изисква постоянно допълване. Но с помощта на някои лесни за изпълнение трикове тези проблеми могат да бъда избегнати.

Първо, имайте предвид, че дървесният вид определя колко бързо гори дървесината и колко топлина отделя. Акацията, ясенът и сливата са много плътни, което означава, че тлеят дълго време и отделят добре топлина. Борът, тополата, липата, трепетликата, смърчът и върбата обаче нямат тези качества и горят бързо. Ябълката, дъбът, брезата, крушата, букът и кленът имат средна бързина горене и отдава топлинна мощност. Неправилният избор на дървесен може да е причината дървесината да гори лошо в печката, така че първо обърнете внимание на вида на суровината.

Вторият важен момент е техниката на зареждане на дървата. Обикновено хората слагат сноп дърва в печката, поставят хартия или вестник в центъра и палят огъня отдолу. Това е основната грешка – при този метод дървата изгарят много бързо и цялата топлина се изкачва през комина. По-добър подход е да се подредят 3-4 сухи, дебели дърва възможно най-плътно на дъното. Поставете по-малките дърва в средата, а най-тънките (дървени стърготини и брезова кора) отгоре.

След като завършите с подреждането по този начин, запалете цялата отгоре, като позволите на пламъците постепенно да се разпространяват надолу – първо към средните по размер дърва, след това към по-големите. Това ще осигури по-дълъг процес на горене и на практика няма да има дим в комина. В този случай дървата горят от три до пет часа. Освен това всички дърва изгарят напълно, а топлината ще бъде няколко пъти по-силна, отколкото при паленето на печката по познатия начин.

