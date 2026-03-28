Засадете тези растения в градината си и ще забравите за вредителите

Борбата с вредителите в градината понякога се усеща като безкрайна и неефективна задача. Няма нищо по-разочароващо от това да излезете в градината си сутрин и да откриете само разрушителните останки от нещо, което прилича на купон на братство на вредители, по всичките си ценни цветя и зеленчуци. Но преди да се откажете от градинарството завинаги, ние сме тук, за да ви помогнем с малък таен съвет.

Знаете ли, че има растения, които можете да добавите към градината си, които не само ще изглеждат страхотно, но и ще държат вредителите далеч? Вярно е!

Котешката трева може да отблъсне различни градински вредители

Котешката трева (Nepeta cataria) може да накара котката ви да се развихри, но не е приятел на някои същества, които обичат да хрупат растения или да дразнят хората. Комарите, мухите, хлебарките и елените се отблъскват от аромата ѝ. Тя е толкова силна в това да каже на комарите да се разкарат (ъъъ, без каламбур), че изследователите са смятали етеричното ѝ масло за сравнима алтернатива на DEET. Вземете това, кръвопийци

Котешката трева може да се справи с повечето видове почва, стига да е добре дренирана. Предпочита да расте на места, където има следобедна сянка, и може да понесе понякога суша, ако се наложи. Котешката трева е идеалното допълнение към всяка градина, защото медоносните пчели и пеперуди я обичат почти толкова, колкото и вашата котка. Може да расте добре и в контейнери, което я прави добър избор за билкови градини, а листата ѝ се използват в рецепти, за да добавят лек ментов вкус към ястията.

Чесънът

Чесънът (Allium sativum), междувременно, може да не се използва в парфюмерията, но все пак може да има силен аромат. Чесновото масло съдържа над шестнадесет съединения, които сериозно могат да навредят на насекомото, разрушавайки дишането и нервната му система. Бръмбарите, листните въшки и белокрилките, по-специално, мразят чесъна, което го прави отлично допълнение към вашата градина, както заради свойствата му да отблъсква вредители, така и заради аромата му.

Чесънът се нуждае от добре дренирана почва, за да развие големите си, красиви скилидки. Той обича пълно слънце и расте най-добре, когато е засаден около 4 до 6 седмици преди първите слани за сезона. Засадете луковиците си чесън на около пет сантиметра дълбочина и поставете мулч или слама върху мястото, за да ги изолирате, ако имате сурови зими. Можете да очаквате да съберете луковиците в края на лятото след засаждането; потърсете жълтеникаво-кафяви листа, за да ви покажат кога чесънът ви е готов.

Нарцисите са весел начин да откажете поканата на космати гости

Нарцисите (Narcissus pseudonarcissus), с яркожълтите си цветове, са веселите символи на пролетта. Макар че може да ги обичаме, те далеч не са любими на елени, зайци и гризачи, всички от които избягват масленожълтите цветни полета. Изследователите са открили, че алкалоидите от семейство Нарциси са толкова отблъскващи, че са могли да ги използват върху друга растителност, което ги прави твърде гадни за досадните животни. Освен това, те са открили, че алкалоидите са полезни и за предпазване от мухъл, гъбички и бактерии. Сякаш нарцисите са най-сладко изглеждащите тайни насилници в растителния свят и ние сме тук за това.

Нарцисите растат бързо, когато се отглеждат на пълно слънце. Цветовете им също ще следват слънцето, което ги прави забавни за наблюдение, когато дните станат по-дълги. Те обичат киселинна почва и не се нуждаят от много място, за да цъфтят, особено след като се развиват добре на групи. Поливайте ги от време на време през лятото, но поддържайте режима си на поливане умерен по време на ранния им пролетен растеж, за да предотвратите замръзване на земята или гниене на луковиците.