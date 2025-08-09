Засадете тези зеленчуци през август за ранна есенна реколта

Август е изобилно време за зеленчуковата градина, като много култури са в разцвета си. Но докато се наслаждавате на домашно отгледаната реколта, започнете да планирате предварително есенната си трапеза. Август е идеалното време да започнете да сеете семена за култури, подходящи за хладно време , които ще заредят килера ви през Деня на благодарността и през зимата.

Засадете тези зеленчуци в края на юли, за да събирате реколта на есен

През август можете да засадите голямо разнообразие от зеленчуци, от листни зеленчуци и кръстоцветни до ароматни кореноплодни. Някои култури няма да са готови до края на зимата или началото на пролетта, но има много бързорастящи зеленчуци , които ще ви осигурят щедра есенна реколта. Няколко култури, които се отглеждат повторно, могат да се берат непрекъснато.

Ако тепърва започвате зеленчукова градина , август е идеалното време да започнете. Много есенни зеленчуци са издръжливи и лесни за поддръжка, а популацията на вредителите е по-малка по-късно през вегетационния период.

Преди засаждане, подгответе почвата си, като прекопаете компост или органична материя . Това е особено важно, когато засаждате втора реколта, тъй като първата реколта ще е изчерпала хранителните вещества в почвата. Проверете насоките за сеитбообращение, за да извлечете максимума от продукцията си и да сведете до минимум пренасянето на вредители и болести.

При засаждане през август почвата може бързо да изсъхне, затова поливайте редовно и мулчирайте, за да задържите влагата. Следете растенията за плевели и вредители.

Започнете да сеете избраните от нас зеленчуци през август и само след четири седмици можете да се наслаждавате на несравнимия вкус и свежест на домашно отгледаните зеленчуци.

Фасул

Въпреки че обикновено се засажда по-рано през лятото, в много райони все още има време за бърза реколта от зелен фасул, преди да настъпят сланите. Изберете бързорастящ сорт като Contender, Provider, Top Crop или Kentucky Wonder, които са готови за прибиране на реколтата само за 7 седмици.

Започнете да берете боба ежедневно, когато е млад и крехък, веднага щом шушулките се почувстват пълни, и растението ще остане продуктивно, докато не ударят сланите.

Засейте семената на около 2,5 см дълбочина в богата на хранителни вещества почва на слънчево място и поливайте редовно. Стълбовидните сортове ще се нуждаят от подкрепване, докато растат.

Моркови

Глазираните или печени моркови са перфектната гарнитура за Деня на благодарността, а с последваща сеитба можете да им се наслаждавате почти през цялата година. Отнема поне 3 месеца, за да пораснат от семе, така че започнете да ги засаждате сега за есенна реколта.

Засейте в песъчлива, добре дренирана глинеста почва, без камъни или скали, на място, осветено от слънцето. Поддържайте почвата влажна, но не подгизнала, и отстранявайте всички плевели, които се появяват.

Можете да започнете да берете морковите, когато са с размер на пръст, за млади, крехки зеленчуци. Презимуването на морковите в земята също е вариант, така че бъдете щедри, когато сеете семена.

Маруля

Въпреки че свежият ѝ вкус напомня за лятото, марулята е култура, подходяща за хладен сезон и расте добре през есента. Засевайте семена на всеки две седмици до септември за непрекъсната реколта до края на сезона. В по-топлите зони марулята може да се отглежда на открито дори през зимата.

Марулята е най-вкусна, когато расте бързо, така че преди засаждане наторете почвата с тор с високо съдържание на азот, който ще насърчи растежа на листата. Нуждае се от слънчево място, въпреки че в горещ климат е най-добре да се отглежда на лека сянка. Семената са малки, затова ги поръсете върху фина почва и леко ги покрийте със смес за разсад или пресята почва.

Отрежете растенията цели сутрин, когато са хрупкави, или съберете листата по метода „отрежи и ожени“, като оставите сърцевината на растението непокътната.

Репички

Репичките са едни от най-бързо растящите зеленчуци, като дават реколта само за 4 седмици. Малкият им размер ги прави идеални междукултури за запълване на празнини между по-бавнорастящи растения.

Пиперливите корени придават хрупкавост и вкус на салатите или могат да се похапват, докато работите в градината. Могат също да се мариноват или пекат, за да се извлече землистата им сладост.

Засейте репичките в лека почва – няма нужда да я торите – и поливайте редовно. Съберете ги млади и ги консумирайте възможно най-скоро.